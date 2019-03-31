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Büyükşehir belediye başkan adayları oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da büyükşehir belediye başkan adayları oylarını verdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Malatya'da büyükşehir belediye başkan adayları oylarını kullandı.

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Şahin, eşi İzzet Şahin'le Şehitkamil ilçesindeki Aslı Alevli İlköğretim İlkokulu'na gelerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra kayıtlı olduğu "1436" numaralı sandığa geçen Şahin, burada oyunu kullandı.

Şahin, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

DSP'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Celal Doğan da,Osmangazi İlkokulu'na gelerek oy verdi.

- Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Güngör, eşi Leyla Güngör ve çocuklarıyla merkez Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na gelerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra kayıtlı olduğu "2163" numaralı sandığa ailesiyle geçen Güngör, burada oyunu kullandı.

Okuldaki sandıkları da gezen Güngör, görevlilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'ye ve Kahramanmaraş'a "hayırlı" olmasını diledi.

Vatandaşın sandığa gitmesinin demokrasinin bir güzelliği olduğunu ifade eden Güngör, "Partiler var ve adaylar sahaya çıkarak projelerini anlatıyor. Milletimizin hakemliğine biz güveniyoruz ve inanıyoruz. Her zaman sağduyulu hareket etmişti. Sonuç nasıl çıkarsa hayırlı olsun diyoruz. Memleketimize, şehrimize ve gönül coğrafyamıza hayırlı olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç da merkez Onikişubat ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Kayıtlı olduğu "2473" numaralı sandığa geçen Öztunç, burada oyunu kullandı. Öztunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçilerin Kahramanmaraş ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Seçimin meydanlarda kaldığını ifade eden Öztunç, gönlünü kırdığı birileri varsa haklarını helal etmelerini istedi.

Kararı milletin vereceğini dile getiren Öztünç, "Milletin vereceği karara saygı duyacağız" ifadesini kullandı.

- Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Beyazgül, merkez Karaköprü ilçesindeki Vakıflar İlkokulu'na gelerek, burada görevlilere kolaylık diledi.

Daha sonra "1215" numaralı sandıkta oyunu kullanan Zeynel Abidin Beyazgül, "Memleketimiz ve ülkemiz için kullandığımız oylar hayırlı olsun. İnşallah bu seçim sulh ve sükunet içinde geçer. Allah hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri de oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi'ndeki Narlı İlkokulu'na gelen Cevheri "1062" numaralı sandıkta oy kullandı.

Burada açıklama yapan Cevheri, "Yaklaşık 45 günlük saha çalışmamızın sonuna geldik. Şanlıurfa'mız için hayırlısının olmasını diliyorum. Ayrıca yapılan seçimin huzur içerisinde tamamlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Ayşegül Kaman Anadolu Lisesi'nde eşi Sema Çiftçi ile 1149 Nolu sandıkta oy kullanan Çiftçi, seçim herkes için hayırlı olmasını diledi.

- Malatya

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Gürkan, merkez Battalgazi ilçesindeki Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu’na giderek, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra "2212" numaralı sandıkta oyunu kullanan Gürkan, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

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