Büyükşehir belediye başkan adayları oyunu kullandı

Daha sonra kayıtlı olduğu "2163" numaralı sandığa ailesiyle geçen Güngör, burada oyunu kullandı.

Güngör, eşi Leyla Güngör ve çocuklarıyla merkez Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na gelerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra kayıtlı olduğu "1436" numaralı sandığa geçen Şahin, burada oyunu kullandı.

Okuldaki sandıkları da gezen Güngör, görevlilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'ye ve Kahramanmaraş'a "hayırlı" olmasını diledi.

Vatandaşın sandığa gitmesinin demokrasinin bir güzelliği olduğunu ifade eden Güngör, "Partiler var ve adaylar sahaya çıkarak projelerini anlatıyor. Milletimizin hakemliğine biz güveniyoruz ve inanıyoruz. Her zaman sağduyulu hareket etmişti. Sonuç nasıl çıkarsa hayırlı olsun diyoruz. Memleketimize, şehrimize ve gönül coğrafyamıza hayırlı olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç da merkez Onikişubat ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Kayıtlı olduğu "2473" numaralı sandığa geçen Öztunç, burada oyunu kullandı. Öztunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçilerin Kahramanmaraş ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Seçimin meydanlarda kaldığını ifade eden Öztunç, gönlünü kırdığı birileri varsa haklarını helal etmelerini istedi.