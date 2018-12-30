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"Büyükşehirler üzerinde ittifak yaptık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Türkiye'nin geleceği ile ilgili çok önemli adımlar attığımız MHP'li arkadaşlarımızla temel prensipte mutabık kaldıktan sonra haliyle büyükşehirler üzerinde ittifak yaptık" - "27 büyükşehirde MHP bizim adayımızı destekleyecek, 3 büyükşehirde de biz MHP'li arkadaşları sonuna kadar destekleyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin geleceği ile ilgili çok önemli adımlar attıkları MHP ile temel prensipte mutabık kaldıktan sonra büyükşehirler üzerinde ittifak yaptıklarını belirterek, "27 büyükşehirde MHP bizim adayımızı destekleyecek, 3 büyükşehirde de biz MHP'li arkadaşları sonuna kadar destekleyeceğiz." dedi.

Özhaseki, Kanal 7'de katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin belediye başkan adaylıklarının açıklanmasına ilişkin soruya Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları arz ettik onun da onayını aldık, dosyaları rafa kaldırdık. Bizim açımızdan olay bitti. Salı günü Ankara'nın ilçelerini açıklıyoruz. Tüm ilçe adaylarımız belli olacak. Bir taraftan da diğerleri tamamıyla hazır ama bir süreç içerisinde açıklanacağı için biraz bekliyoruz. Önümüzdeki hafta sonu da İzmir'i açıklayacağız, Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir seyahati ile birlikte." yanıtını verdi.

Özhaseki, AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ve Manifestosu'nun açıklanacağı programın ise Ocak ayının 15-20'si arasında gerçekleşebileceğini ifade etti.

Ankara'ya yönelik projeleriyle ilgili de bilgi veren Özhaseki, Kültür Yolu Projesi hazırladıklarını dile getirdi.

İki hattan oluşan projede birincisinin kısa, ikincisinin ise uzun olduğunu ve bunların broşürlerinin de bastırılacağını aktaran Özhaseki, ayrıca yürüyüş yolları da yapılacağını söyledi.

Özhaseki, pek çok farklı tipte projeler hazırlandığını ve ayrı ayrı başlıklar halinde Ankara'da gerçekleştireceklerini vurguladı.

- Yerel seçim

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'na ilişkin soru üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:

"Biz hiçbir şekilde bir pazarlık içerisinde değiliz. Yani 5 tanesi senin olsun, 10'u benim olsun, 3'ünü ver 2'sini al öyle bir şey yok, bunlar doğru şeyler değil. Burada biz çok önemli bir ittifak yaptık, bu ittifak Türkiye'nin geleceği meselesidir, beka meselesidir. İçinde bulunduğu son birkaç yıl içerisinde asıl çirkin yüzlerini ortaya gösteren tehlikeli örgütler karşısında bu ülkeyi savunma meselesidir. Çocuklarımızın özgürlüğüdür ve geleceğidir.

Türkiye'nin geleceği ile ilgili çok önemli adımlar attığımız MHP'li arkadaşlarımızla temel prensipte mutabık kaldıktan sonra haliyle büyükşehirler üzerinde ittifak yaptık. Büyükşehirler üzerinde bir ittifakımız var, 51 ilde herkes serbest ayrıca meclis üyeliklerinde de herkes serbest. Yani MHP'de, biz de meclis üyeliklerinde tamamıyla bütün ilçelerde aday gösterdiğimiz yerde de göstermediğimiz yerde de göstereceğiz. Partilerimizin oyu oradan belli olacak. 27 Büyükşehirde MHP bizim adayımızı destekleyecek, 3 büyükşehirde de biz MHP'li arkadaşları sonuna kadar destekleyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B

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