"Büyükşehirler üzerinde ittifak yaptık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin geleceği ile ilgili çok önemli adımlar attıkları MHP ile temel prensipte mutabık kaldıktan sonra büyükşehirler üzerinde ittifak yaptıklarını belirterek, "27 büyükşehirde MHP bizim adayımızı destekleyecek, 3 büyükşehirde de biz MHP'li arkadaşları sonuna kadar destekleyeceğiz." dedi.

Özhaseki, Kanal 7'de katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin belediye başkan adaylıklarının açıklanmasına ilişkin soruya Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bunları arz ettik onun da onayını aldık, dosyaları rafa kaldırdık. Bizim açımızdan olay bitti. Salı günü Ankara'nın ilçelerini açıklıyoruz. Tüm ilçe adaylarımız belli olacak. Bir taraftan da diğerleri tamamıyla hazır ama bir süreç içerisinde açıklanacağı için biraz bekliyoruz. Önümüzdeki hafta sonu da İzmir'i açıklayacağız, Sayın Cumhurbaşkanımızın İzmir seyahati ile birlikte." yanıtını verdi.

Özhaseki, AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı ve Manifestosu'nun açıklanacağı programın ise Ocak ayının 15-20'si arasında gerçekleşebileceğini ifade etti.