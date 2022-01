Büyülü bakışlar için göz rengine göre makyaj önerileri ve çok seveceğiniz ürünler

Her göz makyajı herkeste güzel durmuyor. Peki, neden? Çünkü çoğu kişi far ve kalem rengine göre makyaj yapıyor, göz rengine göre değil. Oysa bu uygulama tamamen yanlış. Far paletinde görünce hayran olduğunuz gri renk, gözünüzde istediğiniz gibi durmayabilir; sürmeye çekindiğiniz turuncu farlar, tam da sizin renginiz olabilir. Dolayısıyla size yakışacak renkleri keşfetmeniz lazım. Bu sebeple sizin için tüm göz renklerini masaya yatırdık ve makyaj önerilerini anlattık. Haydi, bu önerileri ve kusursuz bir göz makyajının olmazsa olmaz ürünlerini birlikte inceleyelim.

Yeşil gözlere gizem katacak göz makyajı

Bir göz rengine yakışan rengi bulmak için o rengin kontrast, yani karşıt rengine bakmak yeterli. Yeşil gözlüler; sizin renkleriniz bakır, mercan, turuncu, kızıl, mürdüm ve mor. Yeşilin tam karşıtı olan bu renkler, gözlerinizi ortaya çıkararak etkileyici bir görünüm yaratır. Göz kalemine gelince siyah renk bakışlarınızı sertleştirebilir. Bunun yerine kahverengi ve çikolata kahve tonlarında göz kalemlerini kullanırsanız daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Buna ek olarak kahverengi rimel de kullanabilirsiniz.

Ela gözlüyseniz çok şanslısınız, sizin için seçenek çok!

Ela, birden fazla tonu içinde barındıran özel bir göz rengi. Bu durumun göz makyajı yapmakta sizi zora sokacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aksine birçok renge uyum sağlayan ela, göz makyajlarının en kullanışlı rengi. Makyaj yaparken birçok rengi kullanabilirsiniz ama biz yine de favoriniz olacak seçenekle başlayalım. Altın renginde parlak bir far, ela gözlere en çok yakışan renk! Gözlerinizin katlanma bölgesine soft bir kahverengi uygulayın, ardından göz kapağınızda parlak bir altın rengi kullanın ve daha etkileyici bakışlara sahip olun. Yeşil, bakır, turuncu, mavi ve kahverengi gibi birçok far rengi de gözlerinize çok yakışır. Göz kalemi ve eyeliner olarak ise siyah rengi tercih edebilirsiniz.

Mavi gözlere derinlik katacak makyaj önerileri

Mavi gözün etkisi bir başka. Mavi gözlüyseniz elinizdekinin kıymetini bilin. Eğer doğru bir göz makyajı yaparsanız kimse sizden gözlerini alamaz. Bu etkiyi yaratabilmeniz için birkaç renkle dost olmanız gerek. Sizin renkleriniz pastel tonlar! Turuncu, lila ve pembe gibi tonlarla renkli bir göz makyajı yapabilir; gözlerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Bunun yanı sıra bakır, altın ve füme rengindeki farlarla eşsiz bir uyum yakalayabilirsiniz. Gri, siyah ve füme gibi koyu renkler de en çok sizin gözlerinize yakışır. Füme bir farla simsiyah bir eyeliner kullanırsanız kedileri kıskandıracak bakışlara sahip olabilirsiniz. Pastel renkleri gündüz, koyu renkleri gece makyajı için kullanabilirsiniz.

Kahverengi gözlere çekicilik katmak çok kolay

Kahverengi, makyaj yapmanın kolay olduğu bir diğer göz rengi. Kahverengi göz adeta bir tuval, istediğiniz her renkle harikalar yaratabilirsiniz. Özellikle buğulu göz makyajları sizin favoriniz olmalı. Far kullanırken asla ışıltıdan vazgeçmeyin. Çünkü gözlerinizi daha canlı ve çekici göstermenin yolu ışıltıdan geçiyor. Toprak tonlarını, krem ve bronz farları kullanabilirsiniz. Açık renkte bir farla göz pınarlarınızı aydınlatarak gözlerinize derinlik katabilirsiniz. Sık sık eyeliner kullanmanızı da öneririz. Özellikle kuyruklu eyelinerlarla gözlerinizi ortaya çıkarabilir, daha çekici bir görünüm yakalayabilirsiniz.

1. Bu palet, yeşil ve mavi gözlüler için biçilmiş kaftan

Renkli gözlüyseniz ve size uygun bir far paleti arıyorsanız doğru yerdesiniz. L'Oreal Paris Eye Go Wild'a mutlaka göz atmalısınız. Renkli gözlere en çok yakışan bakır, turuncu, lila ve mürdüm tonlarının yer aldığı bu palet çok kullanışlı. Daha palete bakarken gözlerinizi alamayacağınız canlı renkleri bir de gözlerinizde hayal edin. Makyajınıza farklı bir boyut katacağına eminiz. Paletteki renklerin çoğunun ışıltılı olması da bir diğer güzel özellik. Ürünün yoğun pigmentli ve kalıcılı yapısına da değinmeden geçemeyeceğiz.

2. Far denince akla toprak tonları gelir

Ela ve kahverengi gözlülerin favorisi olacak bir üründe sıra. Maybelline New York The Nudes Far Paleti'nde kahveden bronza kadar uzanan 12 renk var. Paletteki renkler birbirleriyle uyumlu tonlarda. Böylece birbirine yakın tonları bir araya getirerek buğulu ya da derinlikli göz makyajları yapabilirsiniz. Aman dikkat, favoriniz olacak altın ve koyu bronz renkleri diğerlerinden daha çabuk tükenebilir! Siz yine de buğulu göz makyajları için fümeyi kullanmayı da ihmal etmeyin. Füme ve siyah renklerle gölgelendirme yaparsanız harikalar yaratabilirsiniz.

3. Cesur olun, rengarenk farlarla fark yaratın

Farlarda klasik renklerden sıkıldıysanız ve far sürmeyi bir hobi gibi seviyorsanız size çok uygun bir ürün var. NYX Ultimate Shadow Palette Brights Far Paleti'ni alıp bağrınıza basmak isteyebilirsiniz. Palette yer alan renkler o kadar canlı, o kadar sıra dışı ki sizi evden çıkmasanız da makyaj yapmaya zorlayabilir. Aklınıza gelebilecek her canlı renk bu palette. Üstelik bu tonlar her göz rengi için uygun, dolayısıyla nasıl bir makyaj yapacağınız tamamen size ve zevkinize kalmış. Sizi bu kadar özgür bırakacak bir far paleti daha yok!

4. Doğal makyajın sırrı: Kahverengi göz kalemi

Sert bakışlardansa doğal bir görünümü tercih ediyorsanız alışkanlık haline getirdiğiniz siyah göz kalemlerini bir kenara bırakın. Soft ve iç ısıtan bakışlar için kahverengi göz kalemlerine bir şans vermelisiniz. Bu rengin hakkını veren bir ürün var. Maybelline New York Kahverengi Tattoo Liner Jel Göz Kalemi ile etkileyici bakışlara kavuşabilirsiniz. Jel yapısı sayesinde kolayca sürülen ve uzun süre kalıcı olan kalem, özellikle yeşil ve kahverengi gözlüler için ideal. Bir kere denediğinizde vazgeçemeyeceğinize eminiz.

5. Eyeliner çekmeyi eziyet olmaktan çıkarın

Eyeliner doğru uygulanırsa her göze yakışır. Ancak ne kadar sevseniz de eyeliner çekmek bazıları için zor olabilir. Siz de eyeliner çekmekte zorlanıyorsanız kusursuz bir çizgi için daha pratik bir ürün deneyebilirsiniz. NYX Epic Ink Liner ile incecik, kuyruklu ve çekici eyelinerlar çekmek çok daha kolay. Kıl fırça ucu ve kalem gibi tutulan gövdesiyle hakimiyet sizde. Bu sayede istediğiniz eyeliner çizgisini daha kolay oluşturabilirsiniz. İncecik ucu keskin bir bitiriş yapmanızı sağlar ve gözlerinize çekici bir hava katar.

6. Doğal duran upuzun kirpikler için buraya bakın

Siyah rimeller etkileyici olsa da sertliğiyle bazen göz makyajımızın önüne geçebiliyor. Renkli ve pastel göz makyajları yaparken daha doğal bir rimele ihtiyacınız var. Burada imdadınıza kahverengi rimeller yetişiyor. Sizi daha duru bakışlara kavuşturacak o rimel, Flormar Color Your Life Mascara Brown. Yoğun pigmentli rimel, kirpiklerinizi tek tek ayırarak uzatır. Özellikle yeşil ve ela gözlülere yakışan bu maskara ile son zamanların trendine uyarak doğal makyajlar yapabilirsiniz.

