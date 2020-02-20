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Buz tutan ağacı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 09:39 | Son Güncelleme

Sıcaklıkların geceleri sıfırın altında seyrettiği Erzincan’da bozulan musluktan ağacın üzerine akan su buz tuttu. Buz tutan ağacı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Buz tutan ağacı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi Mertekli mahallesinde bir evin önünde bulunan çeşme arızalandı. Çeşmeden ağacın üzerine sıçrayan sular, soğuk havanın etkisi ile ağacın buz tutmasına neden oldu. Ağaçta kartpostallık görüntü oluşurken buz tutan ağacı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ağacın üzerinde oluşan uzun buz sarkıtları ilginç görüntü oluştururken vatandaşlar ağacın buz kütlesine dönüştüğünü kaydetti.

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Ağacı görünce şaşkınlık geçirdiklerini ifade eden belde sakinleri, “Evin önünde bulunan çeşme bozulmuş. Oradan çıkan sular ağacın üzerine gelmiş. Özellikle de geceleri havaların çok soğuk olmasından dolayı ağaç tamamen buz tutmuş. Çok güzel görüntü olmuş. Bir bakan dönüp bir daha bakıyor” diye konuştular.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kar yağışı

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