Buzdolabına bir rulo tuvalet kağıdı koyun çağrısı yapıldı

Meyve ve sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını isteyen birçok kişi, farklı saklama yöntemlerine yöneliyor. Son dönemde dikkat çeken yöntemlerden biri de buzdolabına bir rulo tuvalet kâğıdı yerleştirmek oldu. İddiaya göre tuvalet kâğıdı, ortamdaki fazla nemi emerek gıdaların daha uzun süre taze kalmasına katkı sağlayabiliyor.

FAZLA NEMİ EMMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Uzmanlara göre kâğıt ürünler belirli miktarda nemi emme özelliğine sahip. Bu nedenle buzdolabındaki fazla nemin bir kısmını çekerek yoğuşmanın azalmasına katkı sağlayabilir. Ancak etkinin sınırlı olduğu ve düzenli olarak değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

MEYVE VE SEBZELERİN ÖMRÜNÜ DESTEKLEYEBİLİR

Buzdolabındaki yüksek nem, bazı meyve ve sebzelerde yumuşama ve küflenme riskini artırabiliyor. Nemin dengelenmesi, uygun saklama koşullarıyla birlikte değerlendirildiğinde ürünlerin tazeliğinin daha uzun süre korunmasına yardımcı olabiliyor.

TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Gıda uzmanları, tuvalet kâğıdı yönteminin mucizevi bir çözüm olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Meyve ve sebzelerin türlerine uygun saklama sıcaklığı, doğru ambalaj kullanımı ve düzenli buzdolabı temizliğinin çok daha önemli olduğu ifade ediliyor.

HİJYENE DİKKAT EDİLMELİ

Buzdolabına konulacak rulonun temiz ve kullanılmamış olması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca nemlenen kâğıdın belirli aralıklarla yenisiyle değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

DOĞRU SAKLAMA ALIŞKANLIKLARI ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, gıda israfını azaltmanın en etkili yolunun doğru saklama yöntemlerini uygulamak olduğunu belirtiyor. Meyve ve sebzelerin uygun çekmecelerde muhafaza edilmesi, hava sirkülasyonunun sağlanması ve fazla nemin kontrol altında tutulmasının ürünlerin tazeliğini korumaya yardımcı olabileceği ifade ediliyor.