Herkes çöpe atıyor ama buzdolabında mucize yaratıyor: Kötü kokuya son!

Pratik olduğu için küçük molalarda tercih edilen poşet çaylar, aslında evde pratik bir temizlik yardımcısına dönüşebiliyor. Uzmanlar, özellikle siyah ve yeşil çay poşetlerinin buzdolabında oluşan istenmeyen kokuları azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

KÖTÜ KOKULARI EMMEYE YARDIMCI OLUYOR

Kullanılmış çay poşetlerinin içinde kalan çay yaprakları, nemi ve kötü kokuya neden olan bazı molekülleri emme özelliğine sahip. Bu sayede buzdolabındaki peynir, soğan, sarımsak, balık, pişmiş yemekler ile uzun süre bekleyen meyve ve sebzelerin oluşturduğu kokuların azalmasına katkı sağlayabiliyor.

NASIL UYGULANIYOR?

Bu yöntemi denemek için öncelikle kullanılmış çay poşetini tamamen kurutmanız gerekiyor. Kuruyan poşeti küçük bir tabağın üzerine ya da açık bir kabın içine koyarak buzdolabının bir köşesine yerleştirebilirsiniz.

Uzmanlar, etkisini sürdürebilmesi için çay poşetinin 5 ila 7 günde bir yenisiyle değiştirilmesini öneriyor.

TEMİZLİĞİN YERİNE GEÇMİYOR

Her ne kadar çay poşetleri kötü kokuların azalmasına yardımcı olsa da uzmanlar bunun düzenli buzdolabı temizliğinin yerine geçmediğinin altını çiziyor.

Daha hijyenik bir buzdolabı için şu önerilerde bulunuluyor: