KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Herkes çöpe atıyor ama buzdolabında mucize yaratıyor: Kötü kokuya son!

Demlediğiniz çay poşetini çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün. Uzmanlara göre buzdolabına yerleştirilen kullanılmış çay poşeti, kötü kokuları ve fazla nemi azaltmaya yardımcı olan doğal ve ekonomik bir yöntem olarak öne çıkıyor. Detaylar haberimizde...

Herkes çöpe atıyor ama buzdolabında mucize yaratıyor: Kötü kokuya son!
Çiğdem Berfin Sevinç

Pratik olduğu için küçük molalarda tercih edilen poşet çaylar, aslında evde pratik bir temizlik yardımcısına dönüşebiliyor. Uzmanlar, özellikle siyah ve yeşil çay poşetlerinin buzdolabında oluşan istenmeyen kokuları azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Herkes çöpe atıyor ama buzdolabında mucize yaratıyor: Kötü kokuya son! 1

KÖTÜ KOKULARI EMMEYE YARDIMCI OLUYOR

Kullanılmış çay poşetlerinin içinde kalan çay yaprakları, nemi ve kötü kokuya neden olan bazı molekülleri emme özelliğine sahip. Bu sayede buzdolabındaki peynir, soğan, sarımsak, balık, pişmiş yemekler ile uzun süre bekleyen meyve ve sebzelerin oluşturduğu kokuların azalmasına katkı sağlayabiliyor.

Herkes çöpe atıyor ama buzdolabında mucize yaratıyor: Kötü kokuya son! 2

NASIL UYGULANIYOR?

Bu yöntemi denemek için öncelikle kullanılmış çay poşetini tamamen kurutmanız gerekiyor. Kuruyan poşeti küçük bir tabağın üzerine ya da açık bir kabın içine koyarak buzdolabının bir köşesine yerleştirebilirsiniz.

Uzmanlar, etkisini sürdürebilmesi için çay poşetinin 5 ila 7 günde bir yenisiyle değiştirilmesini öneriyor.

Herkes çöpe atıyor ama buzdolabında mucize yaratıyor: Kötü kokuya son! 3

TEMİZLİĞİN YERİNE GEÇMİYOR

Her ne kadar çay poşetleri kötü kokuların azalmasına yardımcı olsa da uzmanlar bunun düzenli buzdolabı temizliğinin yerine geçmediğinin altını çiziyor.

Daha hijyenik bir buzdolabı için şu önerilerde bulunuluyor:

  • Rafları düzenli olarak temizleyin.
  • Son kullanma tarihi geçmiş gıdaları bekletmeyin.
  • Yiyecekleri hava almayan kaplarda saklayın.
  • Dökülen sıvıları bekletmeden silin.
  • Belirli aralıklarla karbonatlı ılık suyla genel temizlik yapın.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göbeğinden alıp yüzüne enjekte ettiler: Dudağını çürüttü! Göbeğinden alıp yüzüne enjekte ettiler: Dudağını çürüttü!
Bu basit yöntem evdeki tüm böcekleri avlayacak!Bu basit yöntem evdeki tüm böcekleri avlayacak!

Anahtar Kelimeler:
Çay buzdolabı poşet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.