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    4. Buzdolabınızı mis gibi kokutacak etkili yöntemler! Buzdolabından gelen kötü kokulara son

    Buzdolabınızı mis gibi kokutacak etkili yöntemler! Buzdolabından gelen kötü kokulara son

    10.08.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Buzdolabına konulan yemekleri ağzı açık bir şekilde koymak veya yemeklerin zamanla bozulması buzdolabında kötü kokulara neden oluyor. Bu koku siz el atmadığınız sürece buzdolabınızdan çıkmıyor. Kokuların yemeklerinize geçmesinden rahatsızsanız doğal ürünler ile buzdolabı kokusunu çok basit bir şekilde çözebilirsiniz.

    Yiyeceklerimizi uzun süre bozulmadan saklayan buzdolabında zaman zaman kötü kokular oluşabiliyor. Bu kokular yemeklerin içerisine sinerek yemek yerken istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Buzdolabında oluşan kötü kokuları geçirmek için evde kolayla yapabileceğiniz etkili yöntemleri deneyebilirsiniz.

    ELMA SİRKESİ

    Elma sirkesini suyla karıştırıp buzdolabına koyun. Elma sirkesi antiseptik özelliği ile bakterileri temizlerken hem de kokunun giderilmesini sağlar.

    elma sirkesi

    KARBONAT

    Sirke kokusundan hoşlanmıyorsanız bir kaba karbonat koyarak buzdolabına yerleştirin. Koku gidene kadar buzdolabınızda tutun. Ayrıca günlük kokuların oluşmamasını istiyorsanız buzdolabınızda her zaman bir kap içinde karbonat bulundurabilirsiniz.

    katbonat

    SÜT

    Çay bardağına ya da küçük bir kaba az miktarda süt koyarak dolapta üstü açık şekilde bekletin. Süt kötü kokuları kendine çekme ve hapsetme özelliğine sahiptir.

    süt

    ÇAY

    Bir yemek kaşığı kadar çay posasını dolaba koyun. Bir gün önceden kalan çay demi işinize yarayacaktır. Üzerine bir dilim limon koyarsanız etkisi daha da artabilir.

    poşet çayy

    TÜRK KAHVESİ

    İçine pirinç taneleri attığınız Türk kahvesini buzdolabı raflarınıza yerleştirin. Küçük bir kasenin içine koyduğunuz Türk kahvesinin içine bir kaşık pirinç karıştırmanız yeterli. Bu karışımı bir gece dolabınızda bekletin. Sabaha kokudan kurtulmuş olacaksınız.

    tük kahvesi

    VANİLYA

    Bir pamuk parçasına vanilya dökün ve dolabın bir kenarına bırakın. Bu pamuğu su dolu bir bardağın içine koyarak da buzdolabınıza yerleştirebilirsiniz. Bu yöntemle sadece kötü kokulardan kurtulmuş olmayacak aynı zamanda buzdolabının içinin mis gibi vanilya koktuğunun farkına varacaksınız.

    vanilin

    YULAF EZMESİ

    Buzdolabına ağzı açık şekilde bir kase yulaf ezmesini koyun. Yulaf kokuları emmede oldukça başarılıdır. Bir gün boyunca buzdolabında beklettiğiniz yulaf ezmesi kötü kokudan eser bırakmayacaktır.

    yulaf ezmesi

    GAZETE

    Tek başına yeterli olmasa da bir tomar gazete kağıdını buruşturup dolabınızın bir kenarına bırakın. Zira gazete kağıdı da kötü kokuları emme özelliğine sahip.

    gazete


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