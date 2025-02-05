Buzlukta mantar nasıl saklanır? Buzluktaki mantar nasıl pişirilir?

Kuru baklagiller genelde haşlanarak, hamur işleri pişirilmeden hemen önceki aşamada buzlukta saklanabilirler. Aynı şekilde beyaz etler ve kırmızı etler de belli şartlara bağlı olarak buzlukta muhafaza edilebilir. Ne zaman buzluğa kaldırıldığını mutlaka takip etmek ve her yiyecek için belirtilen süreleri geçmemek gerekir.

Buzlukta mantar nasıl saklanır?

Mantarlar da diğer birçok farklı gıda gibi buzlukta bir süreliğine muhafaza edilebilir ve pişirileceği zaman çıkartılabilir. Ancak buzlukta ya da derin dondurucuda mantar muhafaza etmenin bazı adımları ve yöntemleri bulunur. Bu yöntemler şu şekildedir:

Temizlenmesi gerekir ancak su ile yıkanmamalıdır. Bunun nedeni mantarların çok fazla su çekme özelliğinin bulunmasıdır. Su çeken mantarlar daha kısa süre içinde bozulabilir. Bu yüzden de mantarları kuru bir bezle silerek temizlemek gerekir.

Dilimlenmelidir. Ancak mantarlar dilimlenerek ya da bütün olarak buzluğa kaldırılabilir. Pişirme için daha pratik olacağı için genelde dilimlenerek saklanır.

Mantarlar direkt olarak buzluğa kaldırılabileceği gibi haşlanıp pişirildikten sonra da buzluğa koyulabilir.

Buzluktaki mantar nasıl pişirilir?

Mantarların -18 derece ya da daha düşük bir sıcaklıkta saklanması gerekir. Ayrıca mantarların buzlukta saklanma süresi 6 ay ile 1 yıl arasında değişiklik gösterilebilir. Buzluktan çıkartılan mantarlar pişirilecekse bu işlem birkaç farklı yöntemle yapılabilir. Bu yöntemler şunlardır: