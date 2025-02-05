Buzlukta tavuk nasıl saklanır? Buzluktaki tavuk nasıl pişirilir?

Buzluk ya da derin dondurucuda çeşitli besinler saklanarak belli zamanlara kadar muhafaza edilip tüketilebilir. Çeşitli meyveler, sebzeler, kuru baklagiller, hamur işleri pişmiş ya da hazırlanmış olarak, tavuk suları, taze otlar gibi kırmızı et, beyaz et ya da balık da belli süreler ve dereceler ile saklanabilirler.

Buzlukta tavuk nasıl saklanır?

Buzlukta tavuk da saklanabilir ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar ve uygulanması gereken bazı işlemler vardır. Tavukları buzluğa kaldırmadan önce temizlemek bu adımların başında gelir. Ayrıca tavuklar paketlenerek ve tarihi kontrol altında tutularak buzluğa kaldırılmalıdır.

Tavukları buzluğa kaldırmadan önce şu adımlar takip edilmelidir:

Tavuklar iyice temizlenir. Derileri ve yağları ayıklanır.

Vakum ya da plastik poşetler kullanılarak paketlenir.

Ne zaman dondurucuya kaldırıldığının bilinmesi için buzluğa koyulduğu tarihin yazdığı bir etiket yapıştırılmalıdır.

Buzluktaki tavuk bozulur mu?

Tavuklar temizlendikten, paketlendikten ve tarih atıldıktan sonra 6 ay ile 1 yıl arası bir süre içinde buzlukta muhafaza edilebilir. Tarihinin kontrol altında tutulması ve 1 yıldan fazla bir süre muhafaza edilmemesi önemlidir. Saklama sıcaklığı -18 derece ya da daha düşük olmalıdır yoksa tavuk bozulabilir.

Eğer tavuklar doğru sıcaklıkta muhafaza edilmezse 6 ay ya da 1 yıldan daha kısa bir süre içinde de bozulabilir. Ayrıca temizlenmeden ve paketlenmeden buzluğa kaldırılması da bozulmasına sebebiyet verebilir.

Buzluktaki tavuk nasıl pişirilir?

Tavuklar buzluktaysa ve pişirilmesi gerekiyorsa çözülmeden de buzlu haliyle pişirilebilir. Ancak çözüldükten sonra pişirilmesi tavsiye edilir. Direkt olarak çözülmeden pişirilecekse normalden daha uzun bir süre gerekli olur.

Çözülecek olan tavuklar buzluktan çıkartılarak birkaç saat ya da belki 1 gün boyunca dışarıda bekletilmelidir. Eğer hızlıca pişirilmesi gerekiyorsa soğuk su içine atılabilir ve buzların daha hızlı çözülmesi beklenir.