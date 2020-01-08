Buzul çağı hayvanları nasıl hayatta kaldı?

Dünya üzerinde yaşanan en zorlu afetlerden biri olan buzul çağında canlılar nasıl hayatta kaldı? Milyonlarca yıl önce yaşanan buzul çağında canlı popülasyonu nasıl ve neden yok olmadı? Bu soruların cevabı Bilim Fili'nin McGill Üniversitesi'nin araştırmasına dayanarak yaptığı bir içerikle birlikte açıklama buldu.

Günümüze kadar yaşanan sen sert buzul çağında neler oldu? Canlılar nasıl hayatta kaldı? McGill Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre buzulların eriyik sularının ökaryotlar için sığınak görevi yaptığı ortaya çıktı.

Kartopu Dünya olarak bilinen jeolojik dilim, okyanusların havada bulunan oksijeni alamayacak şekilde buzla kaplı olduğu bir dönemdi. Buna rağmen yaşamın son bulmaması gerçekten hayret verici ve düşündürücü bir durumdu.

Proceedings of the National Academy of Sciences‘ta yayımlanan bir araştırmada belirtilenlere göre, Namibya, Avustralya ve Kaliforniya’da buzul birikintilerinin geride bıraktığı demir zengini kayalar sayesinde yeni bilgiler ortaya çıktı.

Demir oluşumlarının üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar, yaklaşık 700 milyon yıl önce okyanuslardaki oksijen miktarını belirlemeye ve bu miktarın oksijen miktarına bağlı yaşamın, yani deniz ekosistemine olan etkilerini ortaya çıkarmaya çalıştı.

Araştırmadan elde edilenlere göre yüzeydeki buzul tabakalarının olduğu yerlerde kritik miktarda oksijenli eriyik su bulunduğu ortaya çıktı.