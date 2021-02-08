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  4. ByLock kullanan evli çift 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı

ByLock kullanan evli çift 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı

08.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmakla suçlanan ve örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle yargılanan evli çift 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararının ardından Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan Seval B.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmakla suçlanan ve örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle yargılanan evli çift 7 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.
Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından verilen bozma kararının ardından Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan Seval B. ve tutuklu sanık Fatih B. ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar FETÖ üyesi olmak ve 3 ayrı cep telefonu numarası üzerinden örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle yargılandı. Mahkeme heyeti, savcılık iddianamesinde bulunan, “Örgüt lideri Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para aktarmak, örgüt evinde kalmak, örgüt toplantılarına katılmak ve ByLock kullanımı” suçlamalarına ilişkin sanıklardan savunmalarını istedi.

Beraat istediler
Tutuklu sanık Fatih B., suçlamaları kabul etmeyerek, “Yaklaşık 43 aydır tutukluyum. İddiaları kabul etmiyorum. Benimle aynı durumda olanlar indirimli ceza aldı. Öncelikle tahliyemi, sonrasında ise beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı. Tutuksuz yargılanan Seval B. de suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

Mahkeme verilen cezanın doğru olduğuna hükmetti
Bozulan kararı yeniden değerlendiren mahkeme heyeti, daha önce verilen cezanın doğru olduğuna hükmetti. Heyet, sanıkları “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

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