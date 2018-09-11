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ByLock kullanıcısı eski hakime hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:47 | Son Güncelleme

Adana'da ByLock kullanıcısı eski hakim "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, ByLock kullandığı belirlenen ve meslekten ihraç edilen hakime, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Hamdi B, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını savunan sanık, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık Ahmet Hamdi B'nin 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

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