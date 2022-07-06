Çabuk kirlenmesine rağmen beyaz ayakkabıdan vazgeçemeyenler için en iyi ayakkabı temizlik ürünleri

Bazen iyi hissetmek, bazen beyazı sevdiğimiz, bazen de tasarımını beğendiğimiz için beyaz ayakkabı alırız. Gülün dikeni olduğu gibi her güzel şeyin de bir bedeli var: beyaz ayakkabılar çok kolay kirlenirler. Eğer siz de kirlenen beyaz ayakkabılarınızı temizlemekte zorlanıyorsanız endişe etmenize gerek yok. Pratik temizleme gereçleri sayesinde bu kirlerden kolayca kurtulabilir, ayakkabınızın ilk günkü yeniliğinde görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte detaylar!

1. Tüm ayakkabılarınız için: Show Ayakkabı Temizleme Köpüğü ve Temizleme Süngeri

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Deri, süet, rugan, sentetik ve kumaş yüzeyli her türlü ayakkabınız için güvenle uygulayabileceğiniz Show Ayakkabı Temizleme Köpüğü ve Temizleme Süngeri, kir ve lekeleri ayakkabınızdan kolayca arındırır. Ayakkabının canlı beyaz görüntüsünü korur. Kullanımı oldukça kolay ürünün önce aerosol şişesini çalkalayın. 5 cm mesafe bırakarak kirli yüzeye uygulayın. Biraz bekledikten sonra temiz bir bezle uygulama yaptığınız kirli yüzeyi nazikçe silin. Bunun için üründeki fırça kapağı da kullanabilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken nokta, ayakkabının kuru olması. Dilerseniz hafif ürünü her yere yanınızda da taşıyarak kısa sürede kirlenmiş beyaz ayakkabınızı kolayca temizleyebilirsiniz.

2. Bitkisel ürünleri tercih edenlere: Turkishcare Ayakkabı ve Kumaş Temizleme Spreyi

Bitkisel özlü maddelerden üretilen Turkishcare Ayakkabı ve Kumaş Temizleme Spreyi, beyaz ayakkabılarınızın üzerindeki en zorlu lekeleri bile kolaylıkla çıkarabilir. Kirlenmiş yüzeye suyla karıştırmadan ürünü püskürtebilir veya nemli bir bez ya da fırça yardımıyla uygulayabilirsiniz. 5-10 dakika bekledikten sonra ürünü uyguladığınız yüzeyi bir sünger ile hafif güç uygulayarak ovalayın. Ayakkabı temizleme spreyi solunum yollarına zarar vermez. Çevre ile uyumlu ve antibakteriyel özelliği sayesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uygun boyu, çantanızda taşımanızı mümkün hâle getirir. Böylece gün içerisinde de kısa sürede kirlenmiş ayakkabınızı temizleyebilirsiniz.

3. Klasik temizlik için: Urve Ayakkabı Fırçası

Çamur gibi bazı kirler nemli ya da ıslak bezle silindiğinde daha çok dağılır. Bu nedenle kuruyan kirleri fırça ile temizlemek gerekir. Plastik malzemeden üretilen ve kolay kullanılan Urve Ayakkabı Fırçası'nı hafif olduğu için her yere yanınızda götürebilirsiniz. 40x80x100 mm boyutlarındaki ayakkabı fırçasını kirli olan bölgeye yavaş bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ayakkabıya zarar vermeden belli bir ölçüde baskı uygulayarak, âdeta çitiler gibi kiri temizleyebilirsiniz. Yumuşak tüyleri ayakkabınıza zarar vermez. Rüzgârdan oluşan siyah lekeleri ve yağmurlu günlerde su birikintilerinin neden olduğu kirleri ürün sayesinde ayakkabınızdan rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

4. Kötü kokuları yok edin: Saban Store Ayakkabı Nem ve Koku Alıcı

Ayakkabılar sadece dışından kirlenmez, uzun süreli giyimlerde oluşan nemden dolayı hem ayakkabının içi kötü koku üretir hem ayakkabının rengi bozulabilir. Bunu önlemek için Saban Store Ayakkabı Nem ve Koku Alıcı'yı 3 ay boyunca düzenli olarak kullanabilirsiniz. 2x200 gr keçe poşet torbalarda bulunan nem ve koku alıcının hava geçirmeyen poli torbacığı, ayakkabının içinde koyulduğunda rutubet giderici etkisi aktifleşerek kokunun giderilmesine yardımcı olur. Her ay bir defa düzenli şekilde bu işlemi tekrarlayarak ayakkabınızda oluşan kötü kokudan kolayca kurtulabilirsiniz.

5. Kesin çözüm için: Flexicare Spor Beyaz Deri ve Kumaş Ayakkabı Boyası

Sürekli giydiğiniz ayakkabılar özellikle beyaz renkli ise çok hızlı deforme olabilir. Çabuk kirlendiği için beyaz rengini korumanız da zorlaşır. Ne kadar temizlerseniz temizleyin beyaz rengi bir süre sonra bozulmaya başlar. Bu durumda ayakkabıyı boyamak, sorunu kökten çözmenize yardımcı olur. Boya hem ayakkabının rengini yeniler hem ayakkabıyı besleyerek kullanım ömrünü artırır. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayıp daha sonra ayakkabı yüzeyine iyice yedirerek uygulayın. Daha sonra kurumaya bırakın. Ayakkabının derisini leke kalmadığından emin olacak şekilde yumuşak bir bezle silebilirsiniz. Bu şekilde beyaz ayakkabınızı uzun süre giymeye devam edebilirsiniz.

6. Boyayarak kirlerden kurtulun: Blinksport Max White Beyaz Renkli Spor, Deri ve Kumaş Ayakkabı Boyası

Sürekli giydiğiniz beyaz ayakkabılarınızın kolay ve çabuk kirlenen yüzeyinde kesin çözüm isterseniz hem temizleme hem bakımı ayna anda yapabileceğiniz, ayakkabınızın ömrünü uzatabileceğiniz bir önerimiz var. Blinksport Max White Beyaz Renkli Spor, Deri ve Kumaş Ayakkabı Boyası, ayakkabınızın beyaz rengini yenilerken aynı zamanda ayakkabıyı besler. Böylece daha iyi bir beyaz renk elde edersiniz ve ayakkabınızın bakımını doğru yaparak kullanım ömrünü uzatırsınız. Ürünün kullanımı da oldukça basit. Şişeyi iyice çalkalayarak ayakkabının tüm yüzeyine boyayı yayın. Her yere yedirdikten sonra kurumaya bırakın. En son yumuşak bir bezle sildikten sonra tekrar giyebilirsiniz.

7. Yağışlı havaları dert etmeyin: Smart Beyaz Spor Ayakkabı Temizleme Şampuanı

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Yağışlı havalarda oluşan çamurdan, yazın ise esen rüzgârdan dolayı kirlenen beyaz spor ayakkabılarınız bakıma ihtiyaç duyar. Düzenli bakım yapmadığınız zaman sadece kötü bir görüntü oluşmaz, aynı zamanda ayakkabının ömrü de kısalır. Smart Beyaz Spor Ayakkabı Temizleme Şampuanı ile beyaz spor ayakkabınızın ihtiyaç duyduğu düzenli bakımı yapabilir ve ayakkabınızın daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Kirli olan bölgeye sıvı gelene kadar bastırın, özel fırçası ile lekeyi temizleyin. Köpük oluşursa temiz bir bezle silin. Ürünü deri, süet, tekstil ve nubuk spor ayakkabılarınız için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

8. Pratik ve kullanışlı: Freshinfer Ayakkabı Beyazlatıcı Temizleme Köpüğü

Ayakkabı bakımı deyince bazılarımızın aklına sadece boyama gelebilir. Ancak başka alternatifler de mevcut. Nubuk, rugan, kumaş ve sentetik yüzeyli bütün ayakkabılarınızda kullanabileceğiniz Freshinfer Ayakkabı Beyazlatıcı Temizleme Köpüğü sayesinde boyama ile uğraşmadan çok daha pratik bir şekilde ayakkabınızı kirlerden arındırabilirsiniz. Şişeyi iyice çalkaladıktan sonra 5 cm uzaklıktan kuru yüzeye püskürtün. Birkaç dakika bekleyip kuru bir bezle ayakkabının yüzeyini temizleyin. Ayakkabınız daha canlı beyaz renge sahip olacak. Bu pratik bakımla ayakkabınızı korurken aynı zamanda ilk günkü parlak beyaz görüntüsünü de geri getirebilirsiniz.

9. Ayakkabınızın ömrünü uzatın: A Point Care Beyaz Spor Ayakkabı Taban & Deri Boyası ve Point Care Temizleme Sıvısı

Beyaz ayakkabılarınızdan vazgeçemiyorsanız A Point Care Beyaz Spor Ayakkabı Taban & Deri Boyası ve Point Care Temizleme Sıvısı, tam size göre! Komple bir bakım ile ayakkabınızın hem dış görüntüsünü güzelleştirebilir hem malzemesini besleyerek ayakkabıyı uzun süre giymeye devam edebilirsiniz. Önce boyanacak yüzeyi sıvı ile iyice temizlemelisiniz. Sonra boyayı sünger yardımıyla ayakkabıya uygulayabilirsiniz. Biraz bekledikten sonra bir kat boya sürün. Kuruduktan sonra bir kat daha boya sürerek daha iyi sonuç alabilirsiniz. Parlak bir görüntü elde edeceğinizden ekstra cilaya gerek kalmaz. Ürün, suya karşı dayanıklılık sağlar ve çatlama yapmaz.

10. Ayakkabılarınız ona emanet: Leflef Beyaz Spor Ayakkabı Boyası Temizlik Fırçalı Set

Beyaz spor ayakkabılarla yürüyüş yapmak keyifli ancak ayakkabının her seferinde kirlenmesi ve bu kiri göstermesi, keyfinizi kaçırabilir. Eğer elinizde iyi bir temizlik seti varsa bu problemi kolayca çözebilirsiniz. Leflef Beyaz Spor Ayakkabı Boyası Temizlik Fırçalı Set ile spor ayakkabılarınızı güvenle temizleyebilirsiniz. Kendinden parlak olan boya ile ayakkabınızı ilk günkü görünümüne kavuşturabilirsiniz. Günlük tozlanmalar için yanınızda götürebileceğiniz fırça sayesinde ayakkabınızın kötü görünmesini engelleyebilirsiniz. Beyaz ayakkabılarınızın daha yeni görünmesi, daha uzun süre kullanım için pratik temizlik setini deneyebilirsiniz.