HABER

Çad'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 19:06 | Son Güncelleme

Terör örgütü Boko Haram'ın Çad'ın güneybatısında bir köye düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi

Çad'ın güneybatısında terör örgütü Boko Haram'ın bir köye düzenlediği saldırıda 3'ü sivil 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram militanları Çad Gölü bölgesindeki Bol kentine bağlı Meliya köyünde askerleri hedef aldı. Saldırıda bir jandarma ile 3 sivil yaşamını yitirdi.

Öte yandan teröristlerin ölü ve yaralıları taşıyan ambulansın geçtiği yola döşediği mayının patlaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

- Kitlesel şiddet eylemleri 2009'dan itibaren sürüyor

Örgütün, Çad Gölü bölgesinde haziranda düzenlediği saldırıda 11 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nü (MNJTF) kurdu.

Bu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınızBu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınız
Bakan Gül: Trafik teröristleri, vatandaşımızın huzurunu bozamazBakan Gül: Trafik teröristleri, vatandaşımızın huzurunu bozamaz
Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangınMecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram Çad Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF)

En Çok Okunan Haberler

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı

Reyhanlı'daki patlamada yeni gelişme!

Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki maganda dehşetinden yeni görüntüler

Kritik 15 Temmuz davasında 44 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kritik davada müebbet hapis istemi!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.