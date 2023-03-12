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  4. Çadırlar hakkında 'logo' iddiaları gündem olmuştu! MEB'in açıklaması sonrası Resmi Gazete'de dikkat çeken karar: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi

Çadırlar hakkında 'logo' iddiaları gündem olmuştu! MEB'in açıklaması sonrası Resmi Gazete'de dikkat çeken karar: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi

12.03.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinden satın alınan çadırların logo basılmak üzere Bursa'ya getirildiği, depremzedelerin kullanılması için daha sonra gönderildiği iddiası gündem olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) söz konusu iddiayla ilgili açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını bildirmişti. İddialar sonrası Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür görevinden alındı.

Çadırlar hakkında 'logo' iddiaları gündem olmuştu! MEB'in açıklaması sonrası Resmi Gazete'de dikkat çeken karar: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi

Deprem bölgesindeki çadırlarla ilgili 'logo' iddialarının ardından harekete geçildi. İddiaya göre Gaziantep'ten alınan çadırlar logo basılması için önce Bursa'ya getiriliyor, ardından deprem bölgesine geri gönderiliyordu. İddiayla gündeme gelen Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi.

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Serkan Gür

MEB'DEN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

MEB'den iddiayla ilgili yapılan açıklamada konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Açıklamada "Bursa'da soruşturma için görevlendirilen müfettişlerimizin yaptığı tahkikatta söz konusu iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir" denmişti.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Atama Kararlarında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildiği açıklandı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

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MEB'den 'çadır' açıklaması! MEB'den 'çadır' açıklaması!

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