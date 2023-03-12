Çadırlar hakkında 'logo' iddiaları gündem olmuştu! MEB'in açıklaması sonrası Resmi Gazete'de dikkat çeken karar: Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi

Deprem bölgesindeki çadırlarla ilgili 'logo' iddialarının ardından harekete geçildi. İddiaya göre Gaziantep'ten alınan çadırlar logo basılması için önce Bursa'ya getiriliyor, ardından deprem bölgesine geri gönderiliyordu. İddiayla gündeme gelen Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildi.



Serkan Gür

MEB'DEN AÇIKLAMA: İDDİALAR ASILSIZ

MEB'den iddiayla ilgili yapılan açıklamada konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Açıklamada "Bursa'da soruşturma için görevlendirilen müfettişlerimizin yaptığı tahkikatta söz konusu iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir" denmişti.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Atama Kararlarında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevine son verildiği açıklandı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.