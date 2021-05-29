Çağ açıp çağ kapatmak ne demek? İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı?

29 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'un fethinin yıl dönümü gerçekleşiyor. Günler süren bir kuşatma sonucunda Bizans İmparatorluğu'ndan alınıp Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilen İstanbul fethi için "çağ açıp çağ kapatmak" ifadesi kullanılmakta. Peki çağ açıp çağ kapatmak ne demek?

ÇAĞ AÇIP ÇAĞ KAPATMAK NE DEMEK? İSTANBUL'UN FETHİNİN KAÇINCI YILI?

İstanbul'un fethi milattan önceki dönemlerden beri pek çok kez denenmişti fakat bu hayale ulaşan 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed olmuştur. Koca bir çağı kapatıp başka bir çağı açan ve diğerlerinin tersine başarıyla sonuçlanan bu kuşatma 29 Mayıs 1453 tarihinde yapılmıştır. Bu sene yani 2021 senesinde İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüdür. İstanbul’u fethederek Orta Çağ’ı kapatan ve Yeni Çağ’ı başlatan Fatih Sultan Mehmet, kahramanlığı ve bilge kişiliğiyle yaşamış olduğu zamanın çok ötesinden bugünlere ulaşabilmiş tarihi bir kahramandır. Bu nedenle İstanbul'un fethiyle ilgili "çağ açıp çağ kapatmak" terimi kullanılmaktadır.

1453 senesinin 23 Mart'ında ordusuyla Edirne'den hareket eden Sultan II. Mehmet, İstanbul surlarını yıkacak büyüklükte olan topların planını bizzat kendisi hazırlamış ve o zamana dek yapılmış olan toplardan çok daha büyük toplar döktürmüştür. Mehmed'in balistik hesaplarını bizzat kendisinin yapmış olduğu, yaklaşık 17 ton bakır kullanılarak dökülen ve 1,5 ton ağırlığındaki mermileri 1000 metre uzağa atabilen toplara "Şahi" ismi verilmekteydi.