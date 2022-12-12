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Çağla Şıkel fotoğrafını paylaşıp açıkladı! "Aman dikkatli olun"

12.12.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağla Şıkel, hastalandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Evine kapanan oyuncu, takipçilerini de İnfluenza virüsü hakkında uyarırken, köpeği Tarçın'ın kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.

Çağla Şıkel fotoğrafını paylaşıp açıkladı! "Aman dikkatli olun"

Çağla Şıkel, İnfluenza virüsü kaptığını Instagram'dan duyurdu. Çocukları Kuzey ve Uzay'dan virüsü kaptığını söyleyen model, maskeli karesini yayınladı. Şıkel, "Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki. Aman dikkat! Covid'e benzemiyor" dedi.

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KÖPEĞİ ASLA YALNIZ BIRAKMIYOR

Evine kapanan Şıkel, köpeği Tarçın'ın kendisini yalnız bırakmadığını söyledi. Minik dostunu da yayınlayan model, "Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim. Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor. Sadece çişini yapıyor hızlıca yemeği yiyor belki hop tekrar yanımda... Benden hiçbir şey istemiyor sadece beni bekliyor. Sen nasıl bir cansın Tarçın" diye yazdı.

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