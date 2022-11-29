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  4. Çağrı yapılmıştı: 37 milyonluk ülke yağmur duasına çıktı!

Çağrı yapılmıştı: 37 milyonluk ülke yağmur duasına çıktı!

29.11.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı dün, ülkede 41 yıldan bu yana yaşanan en şiddetli kuraklık nedeniyle yağmur duası çağrısı yapmıştı. Ülke genelinde camilerde yağmur duası okundu.

Çağrı yapılmıştı: 37 milyonluk ülke yağmur duasına çıktı!

Fas'ta Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı'nın çağrısı üzerine, 41 yıldan bu yana yaşanan en şiddeti kuraklık nedeniyle ülke genelindeki camilerde yağmur duası yapıldı.

Kazablanka Bilim Konseyi Üyesi Muhammed Cenah, Fas medyasına yaptığı açıklamada, yağmur duasının, Müslümanların yeryüzünü canlandırması için Allah'a dua etmeye çalıştıkları bir sünnet olduğunu söyledi.

Cenah, yağmur duasına yetişkin, çocuk, kadın ve erkek her yaştan vatandaşın katıldığına dikkat çekti.

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41 YILIN EN ŞİDDETLİ KURAKLIĞI

Fas Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı dün, ülkede 41 yıldan bu yana yaşanan en şiddetli kuraklık nedeniyle yağmur duası çağrısında bulunmuştu.

Fas'ta Kasım 2017'de de ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle Kral 6. Muhammed'in çağrısı üzerine ülke genelindeki camilerde yağmur duası yapılmıştı.

Fas'ta 1960'da kişi başına düşen su payı yıllık 2 bin 500 metreküp iken günümüzde bu miktar yıllık 650 metreküpün altına düştü ve devlete bağlı Ekonomik ve Sosyal Konsey'in raporuna göre bu miktarın 2030'a kadar 500 metreküpün altına düşmesi bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fas Yağmur duası

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