HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çakarlı minibüsteki saldırgan mahkemeye sevk edildi

Çakarlı minibüsteki saldırgan mahkemeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 11:19 | Son Güncelleme

Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes U. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes U.(28), seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalandı. Saldırgan bugün, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Muhammed Enes U. (20), savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

a6f8faf1bed33cd88df1fded0b870cc1

OLAY

Arnavutköy Ömerli Mahallesi Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde 21 Ağustos'ta, aracın sürücüsü Dadaş A. ile minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U. yol verme nedeniyle tartışmıştı.

Tartışma sonrası minibüsünde kanuna aykırı çakar lamba bulunan Muhammed Enes U., diğer aracın önünü keserek durdurmuş, ikili arasında yaşanan kavgada Muhammed Enes U., Dadaş A.'yı bıçakla sırtından 5 yerinden yaralamıştı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, minibüse incelenmek üzere el konulmuştu.
Muhammed Enes U. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sörfte aşka geldiler Sörfte aşka geldiler
Bahçeli'den 'müjde' açıklaması: Bazılarının uykularını kaçırmıştırBahçeli'den 'müjde' açıklaması: Bazılarının uykularını kaçırmıştır
Adı başka tadı başka!Kimse bilmiyor ama öyle faydaları var ki...Adı başka tadı başka!Kimse bilmiyor ama öyle faydaları var ki...
En Çok Okunan Haberler
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
İlginizi Çekebilir
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Yine aynı manzara!
Yine aynı manzara!
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Trafikte 'çakarlı' dehşet! Aracından inip defalarca bıçakladı
Diğer Haberler
FOX TV’de Fatih Portakal yerine geleceği iddia edilen Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında?
Fatih Portakal yerine geleceği söylenen Selçuk Tepeli kimdir?
İstanbul Sözleşmesi Sadece Kadın Haklarını Kapsamıyor! Bakın detayları nelermiş?
İstanbul Sözleşmesi sadece kadın haklarını kapsamıyor!
Adresini ifşa etmekle tehdit etmişti! Kadıköy'deki olayla ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama
Adresini ifşa etmekle tehdit etmişti! Kadıköy'deki olayla ilgili Yurtiçi Kargo'dan açıklama
Prof. Dr. Ceyhan'dan kritik uyarı! 'Çocuk, takabildiği yaşta maske takmalı'
Prof. Dr. Ceyhan'dan çocuklar için kritik 'maske' uyarısı
Samsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indi
Samsun'da tek motorlu uçak, gövdesi üzerine indi
Hayatı kabusa dönüştü: Çevirme görünce rengim atıyor
Akılalmaz olay! Hem ölü hem diri: Çevirme görünce rengim atıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.