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'Çakıl', yakın mesafeden havalı tüfekle öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yuvası olan bahçeden sokağa çıkan 'İspanyol Cocker' cinsi 5 yaşındaki 'Çakıl' isimli köpek, yakın mesafeden havalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yuvası olan bahçeden sokağa çıkan 'İspanyol Cocker' cinsi 5 yaşındaki 'Çakıl' isimli köpek, yakın mesafeden havalı tüfekle vurularak öldürüldü. Vicdanları yaralayan olaya tepki gösteren köpeğin sahipleri, Çakıl'ı kimin vurduğunun belirlenip yakalanmasını istedi. Olay, geçen pazar günü, Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. 1039 Sokak'ta yaşayan Tekdemir Ailesi'nin çocukları Halil Tekdemir'e (22) ait 'Çakıl' isimli köpek, evin bahçe kapısından sokağa çıktı. Köpeğin bahçede olmadığı gören aile, bir süre sonra aramak için peşinden dışarı çıktı. Bu sırada komşuları, Tekdemir'in ablası ve annesine Çakıl'ın vurulduğu haberini verdi. Çakıl, 1005 Sokak'ta, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Veterinere götürülen Çakıl, kurtarılamadı. Köpeğin sokakta vurulduktan sonra yaralı halde eve gitmeye çalıştığı, 200 metre kala öldüğü öğrenildi. Veterinerin yaptığı incelemede, Çakıl'ın sağ karın ve göğüs boşluğundan saçma girişi olduğu belirlendi. Çakıl'ın yakın mesafeden kalın saçmalı havalı tüfekle vurulduğu tespit edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Halil Tekdemir, olayı öğrenince hemen Denizli'ye geldi. Tekdemir, köpeğini öldüren kişinin bulunması için polise başvurdu. Polis ekipleri, Çakıl'ın vurulduğu sokakta evleri bulunanların ifadelerini aldı, ancak köpeği vuran kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Polis, köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. AYNI SOKAKTA 3'ÜNCÜ KEZ KÖPEK ÖLDÜRÜLMÜŞ Çakıl'ın ailenin bir üyesi olduğu belirten Halil Tekmedir, "Yavruyken aldık, bizimle beraber yaşamaya başladı. 4 yıldır bizimle beraberdi. Ailemizin bir üyesiydi. Kendi halinde, hiç kimseye zararı olmayan, saldırmayan bir köpekti. Neden bunu yaptılar bilmiyoruz. Köpeğimizi öldüren kişinin bulunması için elimizden geleni yapacağız. Köpeğimin vurulduğu sokakta 3'üncü olay olmuş. Daha önce de 2 köpek havalı tüfekle vurularak öldürülmüş. Köpeğimizin otopsisini yaptırdıktan sonra bahçeye gömdük, raporlarını polise götürdük" dedi. HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI Tekdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda köpeğini öldüren kişinin bulunması için çağrı yaptı. Olayla ilgili Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonunda görevli avukatlar da devreye girdi. Halil Tekdemir, köpeğinin vurulduğu sokakta savcılığın talimatıyla polis tarafından olay yeri incelemesinin yapılıp, nasıl ve nereden ateş edilerek vurulduğunun ortaya çıkarılmasını istediğini belirtti.

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