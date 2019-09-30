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Çaldıkları arabanın üzerine not yazıp bıraktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Bursa’da geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına pes dedirtti.

Çaldıkları arabanın üzerine not yazıp bıraktılar

Bursa’da geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına pes dedirtti. Çaldıkları araç arıza yapınca çekici yardımıyla boş araziye çeken hırsızlar aracın camına “Arızalıdır. Kısa bir süre içinde alınacaktır” diye not yazdı.
Olay geçtiğimiz hafta merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah aracının çalındığını fark eden İsmail Y. polis merkezine giderek şikâyetçi olurken, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 16 HA 444 plakalı aracın sabaha karşı saat 4 sularında çalındığını belirledi.
Arama çalışması başlatan ekipler çalıntı aracı Altınova Mahallesinde boş bir araziye bırakılmış halde buldu. Ses sistemi ve sol arka tekerleği söken hırsızların, arızalanan aracı çekici yardımıyla oraya bıraktıklarını belirlenirken, camına “Arızalıdır. Kısa bir süre içinde alınacaktır” not yazmaları gözden kaçmadı.
Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çaldıkları arabanın üzerine not yazıp bıraktılar

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