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Çaldıkları aracı iterek benzin istasyonuna getirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta çaldıkları otomobili, yakıt almak için iterek benzinliğe getiren hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı.Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı.

Esenyurt’ta çaldıkları otomobili, yakıt almak için iterek benzinliğe getiren hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. Eski model bir aracı çalan hırsızlık şüphelileri çaldıkları aracı iterek Avcılar’da bir benzin istasyonuna getirdi. Aracın en son yakıt aldığı istasyon çevresinde çalışma yapan polis hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık şüphelisi polis merkezine götürülürken aracı çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.
Hırsızlık şüphelisinin aracı iterek götürmesi kamerada
Hırsızlık şüphelisi adamın aracı iterek benzin istasyonuna götürdüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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