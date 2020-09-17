HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. California'daki orman yangınlarından yükselen dumanlar Kuzey Avrupa'ya ulaştı

California'daki orman yangınlarından yükselen dumanlar Kuzey Avrupa'ya ulaştı

17.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği'nin Copernicus Atmosfer Gözlem Servisi CAMS'ın verilerine göre California ve Colorado'da Ağustos ortasında başlayan yangınlar, 2003-2019 yılları arasında tüm ülkede görülen yangınlardan daha şiddetli.

California'daki orman yangınlarından yükselen dumanlar Kuzey Avrupa'ya ulaştı

ABD'nin California eyaletinde ve ülkenin batı kesimlerinde büyük bir yıkıma yol açan orman yangınlarından yükselen dumanlar, Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'ya ulaştı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus Atmosfer Gözlem Servisi CAMS'ın verilerine göre California ve Colorado'da Ağustos ortasında başlayan yangınlar, 2003-2019 yılları arasında tüm ülkede görülen yangınlardan daha şiddetli.

Oregon ve Washington'da da sıcak hava ve şiddetli rüzgarların ardından bu ay başlayan büyük orman yangınları hâlâ kontrol altına alınamadı.

8 bin kilometre uzakta kalın duman tabakası

CAMS uzmanlarından Mark Parrington, Atlas Okyanusu'nu aşan rüzgarların hafta sonunda Kuzey Avrupa'ya ulaştığını ve önümüzdeki günlerde yeni birdalganın yaşanmasını beklediklerini açıkladı.

Parrington, "Bu yangınlar atmosferi o kadar kirletiyor ki 8 bin kilometre uzaklıkta bile hâlâ kalın duman tabakasını görebiliyoruz. Bu durum yangınların boyutunu ortaya koyuyor" dedi.

11 eyalette 87 orman yangını

ABD Ulusal Yangın Merkezleri'ne göre Salı itibarıyla ülke genelinde 11 eyalette büyük çaplı 87 orman yangını çıktı.

California'daki yangınlarda Ağustos'tan bu yana en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Oregon'da ise Salı günü itibarıyla 10 kişinin öldüğü, 22 kişinin kaybolduğu açıklandı.

'Atmosfere 21,7 megaton karbon karıştı'

CAMS's göre California'daki yangınlardan atmosfere 21,7 megaton karbon yayıldı.

Atmosfere karışan karbon miktarı Oregon'da 7,3 megaton, Washington'da ise 1,4 megaton.

Hava kalitesi izleme kuruluşu IQAir'a göre ABD'nin Batı kıyılarının bazı kesimleri şu anda dünyada hava kalitesinin en kötü olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
13 yaşındaki çocuğa 10 yıllık hapis cezası!13 yaşındaki çocuğa 10 yıllık hapis cezası!
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek kimdir?Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Diğer Haberler
13 yaşındaki çocuğa 10 yıllık hapis cezası!
13 yaşındaki çocuğa 10 yıllık hapis cezası!
Boeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizledi
Boeing, 737 Max'in tasarım hatalarını sistematik olarak gizledi
Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor
Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor
Uganda 200 'çıplak mahkumun' peşine düştü
Uganda 200 'çıplak mahkumun' peşine düştü
DSÖ uzmanı: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız
DSÖ uzmanı: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız
Paşaca Şelalesi tabiat parkı ilan edildi
Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri! Tabiat parkı ilan edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.