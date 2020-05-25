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Çalınan keçisi bulundu, boynuna sarılarak öptü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Meryem Döner'in merada otlattığı keçisi çalındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile çalınan keçi bir hafta sonra bulundu. Meryem Döner, jandarmanın bularak teslim ettiği keçisinin boynuna sarılıp, öptü.

Değirmencik Mahallesi’nde yaşayan Meryem Döner (61), 17 Mayıs günü sahip olduğu keçisini evinin yakınındaki merada otlamaya bıraktı. Bir süre sonra keçiyi göremeyen ve yaptığı aramaya rağmen bulamayan Meryem Döner, jandarmayı arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlığın İ.T. (29) ve A.Ç. (41) tarafından yapıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, iki şüpheliyi gizlendikleri adreste yakalarken, çalınan keçi de bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken, keçi ise jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi. Mahalleye gelen jandarmayı gören kadın, kendisine teslim edilen keçisinin boynuna sarılarak, öptü. Hasret giderdiği keçisinin bulunmasının mutluluğunu yaşayan Meryem Döner, jandarmaya teşekkür etti.

DHA

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