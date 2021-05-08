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Çalıntı araçla başka şehre gezmeye giden 3 kişi, 88 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

08.05.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’tan çaldıkları araca başka bir aracın plakasını takarak gezmeye çıkan 3 kişi uygulama noktasında polisin üzerine aracı sürerek kaçtı. 88 kilometrelik kovalamacanın ardından şüphelilerden biri arkadaşlarını bırakarak kayıplara karışırken diğer ikisi ise gözaltına alındı. Çalınan aracın sahibi ise gerçeği polis aradığı sırada öğrendi.

Çalıntı araçla başka şehre gezmeye giden 3 kişi, 88 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çivril ilçesinde polis kontrol noktasındayapılan ‘dur’ ihtarına uymayan kişiler, aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek süratle uygulama noktasından kaçtı. Denizli girişinde bölge trafik denetleme ekiplerince takibe alınan araç polis ekiplerinin defalarca ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. 88 kilometrelik kaçışın sonunda ise araçları ile çıkmaz sokağa giren şahıslar, vatandaşlardan araçlarını çıkarmaları için yardım talebinde bulundu. Vatandaşların yardım edeceği sırada polis ekipleri tarafından kıstırılan şüphelilerden biri arkadaşlarını bırakarak kayıplara karıştı.

ÇALINTI ARAÇLA DENİZLİ'YE GEZMEYE GELMİŞLER

Polis ekipleri isimleri Ceyhun G. ve Emir D. olduğu öğrenilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yardım istediği Uğur B., “Araç sesini duyunca balkondan baktık. Aracın ön tekeri boşlukta kalmış. Bize polisten kaçtıklarını söylemediler. ‘Ağabey biz burada yol var sandık, tekerleğin biri düşmüş. Yardım edin, çekelim’ dedi. Ben yardım etmek için indiğimde çok sarhoş olduğunu fark ettim. Ben çekemedim, komşumdan yardım istedim. O sırada polis ekipleri geldi. Polisler gelince şahsın biri direkt yukarı doğru koştu. O sırada diğer iki şahıs ise aracın içinde oturuyordu. Polisler onları aldı” ifadelerini kullandı.

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Nereye geldiğini bilmediğini arabada uyuduğunu belirten şüpheli Ceyhun G., “Ağabey vallahi biz teyze oğlum ile arabanın arkasında uyuyorduk. İkimiz de madde bağımlısıyız. Bizi nereye getirdiklerini de ne yaptıklarını da bilmiyorum. Uşak’tan geliyorum. Şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Polisten kaçtığımızı da bilmiyorum. Ben 6. ayda askere gideceğim, beni gezdirmek için aldılar. Nereye gittiğimizi bilmiyorum, Denizli’ye gidelim demiştik. Emir D. ile biz uyuyorduk. Polis arkadaşlar biz uyurken bizi çıkardılar” dedi.

ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI, SAHİBİ İSE POLİS ARAYINCA ÖĞRENDİ

Ön ve arka plakası bulunamayan ancak ön camında takılı plakalı araçta yapılan incelemelerde plakanın başka araca ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan detaylı incelemede Gökhan Ö. adına kayıtlı aracı çaldıkları, bir başka araca ait plakayı sökerek bu araca taktıkları öğrenildi.

Polis ekipleri araç sahibi Gökhan Ö.’yü arayarak aracını sorduğunda ise kapının önünde olduğunu belirtti. Polis ekipleri aracını kontrol etmesini istediğinde Gökhan Ö. aracının çalındığını öğrendi. Çalıntı araç ile gezintiye çıkan ve daha sonra yakalan Ceyhun G.'nin 31, Emir D.’nin ise 16 farklı suçtan kayıtları olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan diğer şahsın arama çalışmaları ise devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Denizli Uşak

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