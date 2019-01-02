HABER

Çalıntı otomobille poliste kaçan 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 02:40 | Son Güncelleme

Antakya'dan çaldıkları otomobille geldikleri Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan biri Irak, üçü Suriye uyruklu 4 zanlı ekipler tarafından takibe alındı - Şüpheliler, 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı

Hatay'dan çaldıkları otomobille Adana'ya gelen ve polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan yabancı uyruklu 4 şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Polis ekipleri, D-400 kara yolundan şehir merkezi istikametine gelen 31 E 5405 plakalı otomobilin arandığı yönünde yapılan anons üzerine bu aracı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp havalimanı istikametine kaçan zanlıların bulunduğu otomobil, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından Şakirpaşa Kavşağı'nın araç trafiğine kapatılmasıyla durduruldu.

Otomobilde bulunan biri Irak, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler ile otomobil Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yabancı uyrukluların ilk ifadelerinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiklerini, otomobili ise Hatay'ın Antakya ilçesinden çaldıklarını söylediği öğrenildi.

Suriyeliler, daha sonra başka bir aracı takip ederek Adana'ya geldiklerini belirtti. Zanlılar, o araçtaki iki kişinin kendilerine polisin takibi durumunda kendilerini izlemeyi bırakmalarını istediğini aktardı.

Söz konusu 4 şüphelinin bulunduğu otomobile refakat eden diğer aracın bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

PARTNERBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyorBu bitki cinsel istikrarsızlığa derman oluyor
Her şey 30 saniye içinde oldu! Gözyaşlarına boğuldu!Her şey 30 saniye içinde oldu! Gözyaşlarına boğuldu!
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediyeMHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana ırak kaçak Seyhan sınır Suriye

En Çok Okunan Haberler

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Bahçeli'ye doğum günü hediyesi: Kurt kafası!

Bahçeli'ye doğum günü hediyesi: Kurt kafası!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey 30 saniye içinde oldu! Yaşadıkları sonrası gözyaşlarına boğuldu!

Her şey 30 saniye içinde oldu! Gözyaşlarına boğuldu!

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sıra dışı hediye

Rauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldı

Rauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldı

MHP'li Klavuz'dan veda açıklaması: Bahçeli'nin isteğiyle görevimi tamamladım

MHP'li Klavuz'dan veda açıklaması: Bahçeli'nin isteğiyle görevimi tamamladım

Korkunç kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Ölü ve yaralılar var!

Korkunç kaza! Otomobil ikiye ayrıldı: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.