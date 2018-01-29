KADIN

Hamilelikte beslenme: Çalışan hamileler kahvaltıyı evde yapsın

Hamilelikte beslenme: Çalışan hamileler kahvaltıyı evde yapsın

Hamilelikte beslenme: Çalışan hamileler kahvaltıyı evde yapsın

Hamilelikte beslenmeyle ilgili Op. Dr. Seval Taşdemir Mynet okuyucuları için önemli bilgiler verdi. Kahvaltı, herkes için günün en önemli öğününü oluştururken hamilelerde bu önem iki katına çıkıyor. Sağlıklı ve kaliteli bir gebelik dönemi için özellikle çalışan anne adayları beslenme alışkanlıklarını tekrar gözden geçirmeli.

Yüksek tempolu ve çok yorucu bir işi olmayan anne adayları, gebeliklerinin son haftalarına kadar rahatlıkla çalışabilirler. Ancak çalışma zamanı ve şekli mutlaka kendilerini takip eden doktorları tarafından değerlendirilmelidir.

Öğle Yemeğini Evden Götürün

3

Çalışan anne adayları en düzensiz beslenen grubu oluşturur. Bunun nedeni, sabah alelacele bir şeyler atıştırılarak güne başlanması, öğlen işyerinde çıkan yemeğin isteğe göre değiştirilememesi ve istenmeyen yemeği yemek yerine yine başka şeylerle öğünün geçiştirilmesi ve akşama yorgun argın eve gelindiğinde yine acelece yemek pişirilmesidir. Haftada bir gün yapılan pazar kahvaltıları da dengesiz beslenmeye katkıda bulunur. Bunun çözümü ise sabah daha erken kalkıp evde sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı yapmak, öğle yemeğini evden götürmek ve akşam yemeği için de eşten/aileden destek istemek olabilir.

Çantanızda Fındık Ve Ceviz Bulunsun

4

Sağlıklı ve kaliteli bir gebelik dönemi geçirmek için özellikle çalışan anne adayları beslenme alışkanlıklarını tekrar gözden geçirmeli. Temel besin maddeleri olan et, yumurta, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri, sebze-meyve ve tahıllardan yeterince alınmalı, şeker ve yağ dengesi iyi ayarlanmalıdır. Şeker ve yağ miktarı yüksek gıdalar besleyici özellikleri düşük ve kalorileri çok yüksek gıdalar olduğu için sınırlı ölçüde tüketilmesi gerekir. Fındık ve ceviz gibi kuruyemişler de yüksek kalorili olmamaları ve antioksidan etkileri nedeni ile iş ortamında sınırlı olarak tüketilebilir.

Ara Öğünlerde Kepekli Besinler Tüketmek Sindirime Yardımcı Olur

1

Anne adaylarının günlük kalori ihtiyaçları diğer kadınlara oranla 300 kalori daha fazladır. Kadınların normal beslenme düzenlerine hamilelikle birlikte 20 gram protein, 20 miligram demir ve 500 miligram kalsiyum eklenmelidir. 3 ana 3 ara öğün olmak üzere en az 6 öğün beslenilmelidir. Sıvı gıdaları ve özellikle suyu (günde 2 litre) gebelik öncesine nazaran daha fazla tüketmek gereklidir. Kahve ve çayın günde 2 fincandan daha fazla tüketilmemesi önerilir. Ara öğünlerde lifli ve kepekli besinler sindirim sistemi için faydalı olacaktır. Ara öğünlerde havuç, elma gibi meyve ve sebzeler rahatlıkla tüketilebilir. Doğal meyve suları da başka bir alternatif olabilir. Yine bu ara öğünler için süt, süt ürünleri ve sütlü tatlılar da rahatlıkla tüketilebilir.

Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Bu ipuçları, yatakta dönüp duranlara, kahkahasını kontrol edemeyenlere ve... Bu ipuçları, yatakta dönüp duranlara, kahkahasını kontrol edemeyenlere ve...
2 Cildimizin 5 önemli sinyali Cildimizin 5 önemli sinyali
3 Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var! Yatakta bunları yapanlara zevk garantisi var!
4 Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak
5 Saçlarınızı hızlı uzatacak 18 yararlı bilgi Saçlarınızı hızlı uzatacak 18 yararlı bilgi
6 Japon kadınlarının sırrı! Yüzü 10 yaş genç gösteren pirinç maskesi Japon kadınlarının sırrı! Yüzü 10 yaş genç gösteren pirinç maskesi

Haftanın En İyileri

1 İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın yolları İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın yolları
2 Birkaç saat içinde ölür dediler ama onlar umudunu hiç kaybetmedi Birkaç saat içinde ölür dediler ama onlar umudunu hiç kaybetmedi
3 Evinizin bir köşesine bir bardak su, tuz ve sirke koyun olacakları görün Evinizin bir köşesine bir bardak su, tuz ve sirke koyun olacakları görün
4 Günde 6 litreden fazla süt sağıyor Günde 6 litreden fazla süt sağıyor
5 Böylesi daha önce görülmedi! Photoshop değil gerçek Böylesi daha önce görülmedi! Photoshop değil gerçek
6 Derin yanık izlerinde artık tedavi mümkün Derin yanık izlerinde artık tedavi mümkün
YAŞAM

Gelin Evi'nde gördüğümüz tanımlanamayan objeler

YAŞAM

2017'de dünyaya gelen bebişlere en çok verilen isimler belli oldu

SAĞLIK

Cildimizin 5 önemli sinyali

Bakım

Saçlarınızı hızlı uzatacak 18 yararlı bilgi

Stil

Kıyafetlerinizi yeni gösterecek 9 basit yol

SAĞLIK

Gözünüzdeki kızarlıklığı sakın hafife almayın

BURÇLAR - ASTROLOJİ

31 Ocak Aslan burcunda tam ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri

BURÇLAR - ASTROLOJİ

31 Ocak Tam Ay Tutulması

Hafıza & IQ

Seçtiğiniz kutu güçlü tarafınızı gösteriyor

Bebek

Onu yedi... Hem idrarı hem sütü pembe akmaya başladı

GÜZELLİK - MODA

Lavanta yağı nasıl yapılır?

SAĞLIK

Soğuk duş almanın az bilinen 9 faydası

Genel Sağlık

Ödem atmanın en kolay yolu! Değişiklikleri hayal ettiğinizden daha önce göreceksiniz

YAŞAM

Yine çenemiz yoruldu! Arnavutluk'un Zengin Çocukları Instagram hesabının para kokan lüks paylaşımları

YAŞAM

Hatay ve Tokat’tan cepheye anne sarması ve içlik gönderen altın kalpli Türk kadınları