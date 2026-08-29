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Çalışanlar için hayat kurtaracak öneri: Hafta sonunu temizliğe feda etmeden evi düzenli tutmanın yolları

Hafta içi iş, toplantılar, trafik derken zaten pestiliniz çıkıyor. Tam "Yaşasın, hafta sonu geldi!" diye sevinirken, kendinizi elinizde çamaşır suyu ve süpürgeyle buluyoruz.

Çalışanlar için hayat kurtaracak öneri: Hafta sonunu temizliğe feda etmeden evi düzenli tutmanın yolları

İki dakikalık işleri ertelemeyin.

Çalışanlar için hayat kurtaracak öneri: Hafta sonunu temizliğe feda etmeden evi düzenli tutmanın yolları 1

Eğer bir iş iki dakikadan az sürecekse, onu hemen o an yapın. Yemek bitti mi? Tabakları hemen makineye dizin. Portmantonun üzerine anahtar, fatura, broşür mü bıraktınız? Hemen yerlerine kaldırın. Bu küçük adımlar, hafta sonu dağ gibi biriken o karmaşanın önüne geçecek.

Banyoyu duştan hemen sonra silin.

Çalışanlar için hayat kurtaracak öneri: Hafta sonunu temizliğe feda etmeden evi düzenli tutmanın yolları 2

Duştan çıkmadan hemen önce, banyo aynasını ve lavaboyu mikrofiber bir bezle hızlıca silin. Duşakabin camlarındaki su lekelerini önlemek için ise bir çekçek kullanın. Sadece 30 saniyenizi alacak bu alışkanlık sayesinde, banyonuz her daim pırıl pırıl kalacak.

Ev temizliğini günlere bölün.

Çalışanlar için hayat kurtaracak öneri: Hafta sonunu temizliğe feda etmeden evi düzenli tutmanın yolları 3

Bütün evi tek bir günde temizlemeye çalışmak tam bir işkence. Bunun yerine akıllıca bir plan yapın. Pazartesi sadece salonu süpürün, salı banyoyu hızlıca elden geçirin, çarşamba yatak odasını toparlayın. Günde sadece 15 dakikalık bu mikro temizlik planı sayesinde, cuma akşamı işten eve geldiğinizde hafta sonunun tamamen size kaldığını göreceksiniz!

Eski eşyaları evden uzaklaştırın.

Evdeki dağınıklığın en büyük sebebi, aslında artık kullanmadığımız eşyalar. Kendinize şu kuralı koyun: Eve yeni bir şey giriyorsa, eskiyen bir şey evden çıkmalı. Gardırobunuzu, mutfak dolaplarınızı düzenli olarak hafifletin. Az eşya, az toz demektir; az toz ise çok daha az temizlik süresi anlamına gelir!

Giysilerinizi askıya hemen asın.

Çalışanlar için hayat kurtaracak öneri: Hafta sonunu temizliğe feda etmeden evi düzenli tutmanın yolları 4

İşten eve dönünce kıyafetleri koltuğun üzerine bırakma lüksünüzden vazgeçin. Üstünüzden çıkardığınız her parçayı anında dolaba asın veya kirli sepetine atın. Bu basit hamle, yatak odasında oluşan o meşhur "kıyafet dağlarını" tamamen engelleyecek.

Robot süpürgeyi her gün çalıştırın.

Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanın ve temizliği otomatizme bağlayın. Siz işteyken veya akşam çayınızı yudumlarken evde çalışan bir robot süpürge, hafta sonu yapacağınız dip köşe süpürme ihtiyacını neredeyse sıfıra indirir.

Çamaşır sepetlerini odalara dağıtın.

Çalışanlar için hayat kurtaracak öneri: Hafta sonunu temizliğe feda etmeden evi düzenli tutmanın yolları 5

Tüm evi dolaşıp kirli toplamak yerine, kirlenme potansiyeli yüksek her odaya küçük bir sepet koyun. Çocuk odası, yatak odası ve banyoda hazır bekleyen sepetler sayesinde etrafta tek bir çorap bile göremezsiniz.

Tezgah üstü eşyaları minimuma indirin.

Mutfak ve banyo tezgahlarında ne kadar çok obje varsa, ev o kadar dağınık görünür. Kullanmadığınız küçük ev aletlerini ve dekoratif objeleri dolap içlerine kaldırın. Yüzeyler boş kaldığında hem gözünüz yorulmaz hem de toz almak sadece birkaç saniyenizi alır.

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Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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