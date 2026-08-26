Dip köşe temizlik krizine girenlerin sadece kendilerinin anlayabileceği 10 durum

1. "Sadece bir toz alıp bırakacağım" yalanına inanmak.

Her şey masanın üzerindeki küçük bir tozu fark etmenle başlar. O tozu alırken gözün yanındaki sehpaya, oradan halının kenarına kayar. Bir bakmışsın ki iki saat sonra koca gardırobu aşağı indirmiş, gençlik yıllarından kalan eski defterleri ayıklıyorsun. Kriz seni öyle bir ele geçirir ki, küçük bir dokunuşla başlayan süreç tüm evin altüst olduğu bir savaşa dönüşür.

2. Süpürgeliklerdeki tozların sana dik dik baktığını hissetmek.



Normal zamanlarda varlığını bile unuttuğun o daracık duvar dipleri, kriz anında gözüne devasa görünür. Evin ortası pırıl pırıl olsa bile, o süpürgeliklerin üzerindeki incecik toz tabakası sanki sana meydan okuyordur. Oraya ıslak mendili veya bezi takıp tek bir toz tanesi kalmayana kadar çılgınlar gibi silmeden asla rahat nefes alamazsın.

3. Eşyalarla vedalaşırken gereksiz bir duygusal bağ kurmak.

Dolapları dip köşe ayıklarken en büyük sınavı eski eşyalarla verirsin. "Ben bunu kesin çöpe atarım" diye eline aldığın lise yıllarından kalma yırtık tişörte bakıp birden hüzünlenirsin. "Belki evde boya yaparken giyerim" ya da "Giyerim ya, modası geri gelir" diyerek o çöpü tekrar katlayıp dolabın en arkasına saklarsın.

4. Koltuk arkasında adeta arkeolojik kazı çalışması yapmak.



Koltukları yerinden bir oynatırsın ve karşında adeta bir zaman tüneli açılır. Üç yıl önce kaybolan televizyon kumandası, koltuğun altına kaçmış çorap tekleri, eski bozuk paralar ve devasa toz yumakları seni karşılar. O an temizlik yapmayı bırakıp çıkan eşyalar üzerinden eski günleri yad etmeye başlarsın.

5. Gece yarısı saat tam 03.00’te gelen anlamsız ilham.

Bu krizin ne zaman geleceği hiç belli olmaz, genellikle herkesin uyuduğu gece yarısını seçer. Yatakta tam sağa dönecekken aklına mutfak dolaplarının üstü takılır. İçindeki o bitmek bilmeyen enerjiyle yataktan fırlar, eline bezi alır ve gecenin köründe mutfak dolaplarını çılgınlar gibi ovmaya başlarsın.

6. Çamaşır suyu kokusunu dünyanın en lüks parfümü sanmak.

Temizlik krizindeki bir insan için dünyadaki hiçbir koku çamaşır suyu ve yüzey temizleyici ikilisinin yerini tutamaz. O ağır kimyasal kokusu burnuna geldikçe evde tam bir hijyen sağlandığını hisseder ve içine derin bir huzur dolar.

7. Kulak çöpünün gerçek kullanım amacını sonunda keşfetmek.

Kulak çöpleri senin için artık kişisel bir bakım ürünü değildir, onlar ulaşılamayan yerlerin kurtarıcısıdır. Kalorifer peteklerinin o daracık aralarını, pencere pervazlarının köşelerini veya kapı kollarının kıvrımlarını kulak çöpüyle tek tek temizlersin.

8. Temizlik bittikten sonra evde yürüyenlere düşman gibi bakmak.

Saatlerce uğraşıp evi adeta bir müze titizliğine getirdikten sonra mutfağa su içmeye giren aile bireyleri en büyük düşmanına dönüşür. Arkalarından ayak izi bırakıyorlar mı diye dik dik bakarsın.

9. Erişilemeyen o son gizemli noktanın yarattığı sinir krizi.



Evin her yeri parıl parıl parlasa da, buzdolabının veya ağır bir gardırobun arkasına kaçan o son tozu alamamak seni delirtir. Elindeki sopa veya süpürge borusu oraya bir türlü yetişmez. Evin %99’u temizlenmiştir ama senin aklın gece boyu sadece o ulaşamadığın karanlık noktadaki tozda kalır.

10. Her yerin kırılırken kahve yudumlamanın verdiği o krallık hissi.



Belin ağrıyordur, kollarını kaldıracak halin kalmamıştır ve her yerin sızlıyordur ama o son paspas da atılmıştır. Mis gibi kokan salonun ortasına geçip koltuğa kurulursun.