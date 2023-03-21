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Cam kapıya çarptı! Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu hayatını kaybetti

21.03.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Uslu'nun İzmir'in Konak ilçesinde kendine ait iş yerinde cam kapıya çarparak yaralandığı ve tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cam kapıya çarptı! Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu hayatını kaybetti

İzmir'de yaşayan eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu (50), hayatını kaybetti. Uslu'nun ölüm nedeniyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Uslu'nun yaralanarak yaşamını yitirdiği olay, 19 Mart günü öğle saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

CAM KAPIYA ÇARPTI

Eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, kendine ait restoranda cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçaları, Uslu'nun üzerine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, çok kan kaybettiği belirlenen Uslu'yu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Uslu, dün akşam hayatını kaybetti.

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Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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(DHA)

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İzmir Ege Bölgesi ülkü ocakları

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