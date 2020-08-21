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Cam kavanozlardan çok şık dekoratif ürünler yapabilirsiniz! Odanıza renk katmak için...

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Küçük dokunuşlar ile evdeki eşyalara bambaşka bir görünüm vermek mümkün. Çöpe atmak yerine elinizdeki kavanozları değerlendirebilir, belirli ipuçları ile eviniz için yepyeni ürünler oluşturabilirsiniz. Sizin için vereceğimiz bazı yöntemler ile siz de kavanozları harika dekoratif ürünlere dönüştürebilirsiniz.

Cam kavanozlardan çok şık dekoratif ürünler yapabilirsiniz! Odanıza renk katmak için...

Farklı boyutlardaki kavanozları zevkinize göre renklendirebilir, onlara hayal bile edilemeyecek şekiller verebilirsiniz. Evinizi kendi tercihinize göre dekore etmeniz artık düşünüldüğünden çok daha kolay olacak. Buyurun başlayalım.

RENKLERİN GÜCÜNE İNANIN

Elinizde bulunan boyalar ve hayal gücünüz sayesinde sıradan kavanozları harika birer ev eşyasına çevirebilirsiniz. Eviniz ile uyumlu olacak ve gören herkesi etkileyecek boyaları elinize alın ve boyamaya başlayın. Boyarken herhangi bir pürüz olmaması için boyama öncesinde kavanozu ıslak bir bezle silebilirsiniz. Kavanozu silmeniz hem daha rahat boya yapmanızı hem de boyanın daha iyi renk vermesini sağlayacaktır.

Her boya, kavanozu boyamanız için uygun değildir. Cam boyası ya da yağlı boya ile yapacağınız işlemler daha sağlıklı olacaktır. Rengin tam olarak kendini göstermesini istiyorsanız iki kat boya sürebilirsiniz.

KUMAŞ PARÇALARI İLE KAVANOZLARI BAŞTAN YARATIN

Kavanozları farklı hale getirmenin diğer bir yolu da kumaş parçalarını kullanmaktır. Renk renk, küçük küçük birçok kumaş parçasını kavanoza yapıştırarak oldukça farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Küçük küçük kestiğiniz kumaş parçalarını karışık bir şekilde silikon aracılığıyla kavanozun dış kısmına yapıştırabilirsiniz. Bir bütünlük sağlanması için kavanozun her yerini kumaşlarla kapladığınızdan emin olun.

İPLER İLE KAVANOZU ŞEKİLLENDİREBİLİRSİNİZ

Kavanozu şekillendirmek için kullanabileceğiniz en iyi yollardan biri hasır iplerdir. Hasır ipler silikon aracılığıyla birbirlerine ve cama çok kolay bir şekilde yapışırlar. Kavanozun etrafına silikon sürdükten sonra bütün kavanozu ip ile kaplayabilirsiniz. Yapacağınız kaplama işleminden sonra aynısını kavanozun kapağına da uygulayabilirsiniz. İpi bir top gibi yuvarlayarak birbirine yapıştırabilir daha sonra bunu kavanozun üzerine yerleştirebilirsiniz böylece kavanoz büyük bir dondurma görünümü kazanacaktır. Hayal gücünüzü kullanarak buna benzer daha birçok ürün elde edebilirsiniz.

KAVANOZDAN VAZO YAPABİLİRSİNİZ

Çiçekler renkleri ve baharı eve getirmenin en kolay yoludur. Vazo almak yerine evinizde bulunan kavanozları bir vazo gibi kullanarak değerlendirebilirsiniz. Birbirinden farklı şekillerde birçok kavanoz türü var. Vazo yapımı için aralarından en uygun olanı seçin. Kavanozunuzun içine biraz su koyun ve daha sonra istediğiniz çiçeğin sapını kavanoza sığacak şekle gelene kadar kesin. Aynı kavanozlardan yan yana koymanız ve hepsini çiçeklerle doldurmanız görsel olarak bir bütünlük sağlayacaktır. Oluşturduğunuz vazonun sade olmasını istemiyorsanız yukarıda vermiş olduğumuz yöntemler ile farklı renklerde ve şekillerde vazolar yaratabilirsiniz.

Birkaç yöntem ile aslında oldukça sıradan olan eşyaları bambaşka dekoratif ürünlere dönüştürebilirsiniz. Kendinize ve size verdiğimiz ipuçlarına güvenerek artık bunu yapmanız çok daha kolay olacak.

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