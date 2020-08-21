Cam kavanozlardan çok şık dekoratif ürünler yapabilirsiniz! Odanıza renk katmak için...

Farklı boyutlardaki kavanozları zevkinize göre renklendirebilir, onlara hayal bile edilemeyecek şekiller verebilirsiniz. Evinizi kendi tercihinize göre dekore etmeniz artık düşünüldüğünden çok daha kolay olacak. Buyurun başlayalım.

RENKLERİN GÜCÜNE İNANIN

Elinizde bulunan boyalar ve hayal gücünüz sayesinde sıradan kavanozları harika birer ev eşyasına çevirebilirsiniz. Eviniz ile uyumlu olacak ve gören herkesi etkileyecek boyaları elinize alın ve boyamaya başlayın. Boyarken herhangi bir pürüz olmaması için boyama öncesinde kavanozu ıslak bir bezle silebilirsiniz. Kavanozu silmeniz hem daha rahat boya yapmanızı hem de boyanın daha iyi renk vermesini sağlayacaktır.

Her boya, kavanozu boyamanız için uygun değildir. Cam boyası ya da yağlı boya ile yapacağınız işlemler daha sağlıklı olacaktır. Rengin tam olarak kendini göstermesini istiyorsanız iki kat boya sürebilirsiniz.

KUMAŞ PARÇALARI İLE KAVANOZLARI BAŞTAN YARATIN

Kavanozları farklı hale getirmenin diğer bir yolu da kumaş parçalarını kullanmaktır. Renk renk, küçük küçük birçok kumaş parçasını kavanoza yapıştırarak oldukça farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Küçük küçük kestiğiniz kumaş parçalarını karışık bir şekilde silikon aracılığıyla kavanozun dış kısmına yapıştırabilirsiniz. Bir bütünlük sağlanması için kavanozun her yerini kumaşlarla kapladığınızdan emin olun.