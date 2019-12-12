Cam temizleyicisi ile asla temizlememeniz gereken 6 şey

EKRANLAR

Bilgisayar, telefon ya da televizyon ekranınızı silmenşz gerektiğinde hemen cam temizleyiciye koşmayın çünkü bu çözüm olarak gördüğünüz şey ekranlarınızı aşındırabilir. Bunun yerine biraz temiz su içeren bir mikrofiber bez veya elektronikler için özel bir temizleyici kullanın.

CİLT

Bütük beden model Ashley Graham bronzlaştırıcı yağın bıraktığı izlerden kurtulmak için cam temizleyici kullanmış dermatologların tepkisini çekmişti. Bu kostik kimyasalı cilde sürmek cildinizdeki doğal yağları kırabilir ve birçok soruna neden olabilir. Cildi kırmızı, tahriş olmuş ve hatta çatlak halde bırakabilir.

ÇAMAŞIR SUYU

Deterjanları asla başka bir kimyasalla karıştırmayın. Çamaşır suyunu cam temizleyicide bulunan amonyak içeren bir temizleme maddesiyle karıştırırsanız, kloramin adı verilen tehlikeli bir madde salınır. Bu çok zararlı olabilir.

GRANİT TEZGAH ÜSTÜ

Cam temizleyicisini bir diğer kullanmamanız gereken alan mermer ve granit yüzeyler. Bu aşındırıcı olabilir ve kalıcı hasara yol açabilir. Böylece tezgah üstü donuk ve kirli görünebilir.