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Cam temizleyicisi ile asla temizlememeniz gereken 6 şey

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TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herkesin evinde bir şişe cam temizleyicisi vardır. Sıvı genellikle mavi renktedir camları, aynaları ve cam duş kabinlerini hızlıca temizlemek için idealdir. Ancak cam temizleyicisini amacı dışında kullanmak kötü sonuçlara yol açabilir.

Cam temizleyicisi ile asla temizlememeniz gereken 6 şey

EKRANLAR

Bilgisayar, telefon ya da televizyon ekranınızı silmenşz gerektiğinde hemen cam temizleyiciye koşmayın çünkü bu çözüm olarak gördüğünüz şey ekranlarınızı aşındırabilir. Bunun yerine biraz temiz su içeren bir mikrofiber bez veya elektronikler için özel bir temizleyici kullanın.

CİLT

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Bütük beden model Ashley Graham bronzlaştırıcı yağın bıraktığı izlerden kurtulmak için cam temizleyici kullanmış dermatologların tepkisini çekmişti. Bu kostik kimyasalı cilde sürmek cildinizdeki doğal yağları kırabilir ve birçok soruna neden olabilir. Cildi kırmızı, tahriş olmuş ve hatta çatlak halde bırakabilir.

ÇAMAŞIR SUYU

Deterjanları asla başka bir kimyasalla karıştırmayın. Çamaşır suyunu cam temizleyicide bulunan amonyak içeren bir temizleme maddesiyle karıştırırsanız, kloramin adı verilen tehlikeli bir madde salınır. Bu çok zararlı olabilir.

GRANİT TEZGAH ÜSTÜ

Cam temizleyicisini bir diğer kullanmamanız gereken alan mermer ve granit yüzeyler. Bu aşındırıcı olabilir ve kalıcı hasara yol açabilir. Böylece tezgah üstü donuk ve kirli görünebilir.

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AHŞAP

İşlenmemiş ahşap veya sadece ince bir vernik tabakasına sahip ahşaplarda cam temzileyicisi kullanmak çok mantıklı değil. Bu, tıpkı tezgah üstü üzerindeki gibi, çirkin lekelere neden olur.

ARABA CAMI

Çok az kişinin bildiği bir şey, araç camlarını asla düzenli cam temizleyicisiyle temizlememeniz gerektiği! Bu çizgilere ve bulanık camlara neden olabilir. Ve asla renkli camlarda cam temizleyici kullanmayın - temizleyicideki amonyak filme zarar verebilir.

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