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Cam temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı! Karşınızda şampuanla cam temizleme yöntemi...

25.01.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev temizliği denince "Eyvah, camlar!" dediğinizi duyar gibiyiz. Herkesin korkulu rüyası olan cam temizliği için mükemmel bir yöntem öğrenmeye hazır mısınız? Saç temizliğinde kullandığınız şampuanlar, cam temizliğinizde de imdadınıza yetişiyor. Şampuan camlarınızı temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda onları parlatıyor! Gelin, şampuanın cam temizliğinde kullanım şekline birlikte bakalım!

Cam temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı! Karşınızda şampuanla cam temizleme yöntemi...

Üst kat komşunuzun tozlu bir örtü silkelemesi, yağmurdan sonra oluşan inatçı su lekeleri, sevimli dostlarınız kuşların pisliği ve daha nicesi! Tüm bu lekelerle mücadele etmeniz için şampuan size "Merhaba!" diyor. Tam bu noktada eklemeliyiz ki, seçim yaparken krem içeriği düşük olan bir şampuan tercih etmeniz gerekiyor. Peki, şampuan seçiminizi yaptıktan sonra uygulama aşamasında hangi adımları izlemelisiniz? Gelin, şampuan ile cam temizliğinin nasıl olacağını detaylıca inceleyelim!

ŞAMPUAN İLE CAM TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Siz de cam temizliğinde defalarca kez ürün değişikliğine gidip hayal kırıklıkları yaşadınız, değil mi? Yazımızı okuduktan sonra şampuanın cam temizliğindeki mucizevi etkisini öğrenecek ve cam temizliği için harcadığınız enerjinizden tasarruf edeceksiniz! İddia ediyoruz, temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı...

  • Öncelikle 2 litreye yakın ılık su ile işe başlayın.

  • Ilık suyunuzu hazırladıktan sonra yaklaşık 4 ölçek şampuanı suya ilave edin. Dilerseniz bu aşamada beyaz sirke ekleyebilir, karışımınızın etkisini artırabilirsiniz!

  • Karışımınızı güzelce köpürtüp homojen hale getirin.

  • İyice köpüren ve kullanıma hazır hale gelen karışımınız için doğru bir bez seçmelisiniz. Bu noktada; mikrofiber bezler, özel üretilen cam bezleri veya gazete kağıdı size yardımcı olmak için bekliyor!

  • Uygun temizleme bezini seçtikten sonra bezinizi hazırlamış olduğunuz şampuanlı karışım ile ıslatıp sıkın. Tertemiz camlara kavuşmak için ıslak bezle camlarınızı iyice ovalayarak silin.

  • Mutlu sona ulaşmak için camın üzerinde kalan fazla nemi alarak temizliğinizi tamamlayın!

Yukarıda bahsettiğimiz adımları uyguladıktan sonra, cam temizliği kabusunuz olmaktan çıkacak. Tertemiz ve parıl parıl parlayan camlara kavuşmak ise sizi çok mutlu edecek. Üstelik şampuan tercihinde seçici davranırsanız evinize buram buram çilek, vanilya veya daha birçok hoş kokunun yayılmasını sağlayabilirsiniz!


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