Kıyafetlerin rengi solmasın diye makineye tuz atıyorsanız dikkat: Uzmanı gerçeği açıkladı

Çamaşır makinesine tuz ekleyenlerden misiniz? Tekstil sektöründe kumaşların boyanması sırasında tuz kullanılması, bu yöntemin evde yapılan yıkamalarda da etkili olabileceği düşüncesini beraberinde getiriyor. Ancak kumaş bakım uzmanlarına göre üretim aşamasında işe yarayan tuz, çamaşır makinesinde aynı etkiyi göstermiyor.

Başka bir deyişle tuz, kıyafet üretilirken gerçekleştirilen boyama işleminin belirli aşamalarında işe yarayabiliyor. Ancak satın aldığınız bir kıyafetin boyası zaten kumaşın liflerine bağlanmış durumda. Bu aşamadan sonra çamaşır makinesine tuz eklemek, boyayı yeniden sabitlemiyor. Bu nedenle yıkama sırasında kullanılan tuzun solmuş kıyafetleri yeniden canlandırdığı veya renklerin akmasını engellediği yönündeki iddiaları destekleyen bir durum bulunmuyor.

RENKLERİ KORUMAK İÇİN BUNU YAPIN

Kıyafetlerin renklerini daha uzun süre korumak isteyenlere tuz kullanmak yerine soğuk suyla yıkama öneriliyor. Renkli kıyafetlere uygun kaliteli bir deterjan kullanmak da renk kaybını ve renk transferini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Kıyafetleri yıkamadan önce ters çevirmek de uygulanabilecek yöntemlerden biri. Çünkü yıkama sırasında meydana gelen sürtünme, zaman içerisinde kumaş yüzeyinin ve renklerin daha mat görünmesine neden olabiliyor.

TUZU BAŞKA ÜRÜNLERLE KARIŞTIRMAK DA İŞE YARAMIYOR

Sosyal medyada yöntemin farklı versiyonları da bulunuyor. Bazı paylaşımlarda tuzun karbonat, yumuşatıcı veya çamaşır kokusu ürünleriyle birlikte kullanılması öneriliyor.

Kumaş bakım bilimcisi Kim Romine, çamaşır yıkarken tuz kullanılmasını tavsiye etmiyor. Tuzun renkleri koruduğuna ilişkin kanıtlanmış bir faydası olmadığı gibi diğer ürünlerin performansını artırdığına dair de bir bulgu bulunmuyor. Bu nedenle çamaşır bakımında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş ürünlerin üretici talimatlarına uygun şekilde kullanılması öneriliyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE BİRİKİNTİYE NEDEN OLABİLİR

Tuzun işe yaramamasının yanı sıra sürekli ve fazla miktarda kullanılması başka sorunlara da yol açabiliyor. Uzmana göre aşırı tuz kullanımı hem çamaşır makinesinin içerisinde hem de kumaşların üzerinde birikintiye neden olabilir. Düzenli ve yüksek miktarda kullanıldığında makinenin tamburunda veya iç parçalarında kalıntılar oluşabilir. Kıyafetlerin üzerinde kalan tortular ise amaçlananın tam tersine kumaşların daha mat görünmesine yol açabilir.