Trafikte birbirlerine gireceklerdi! İki kadın sürücünün tanışma şekli sosyal medyayı salladı

Ankara'da direksiyon eğitmenliği yapan bir hocanın kaydettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Direksiyon dersi verdiği sırada başka bir araçla burun buruna gelen eğitmen, karşı araçtan inen kadın sürücüyle konuşmaya başladı.

İlk etapta kimin nasıl dönüş yapması gerektiği üzerine konuşan ikili, kısa süre sonra birbirlerinin de direksiyon eğitmeni olduğunu öğrendi. Trafikte yaşanan küçük anlaşmazlık, iki meslektaşın tanışmasına vesile oldu.

"BÖYLE Mİ TANIŞMAK NASİP OLACAKTI HOCAM?"

İki kadın eğitmenin birbirlerine meslektaş olduklarını öğrendikten sonra sergiledikleri samimi tavırlar izleyenleri gülümsetti.

"Böyle mi tanışmak nasip olacaktı hocam?" sözleriyle devam eden sohbet, karşılıklı iltifatlarla bambaşka bir havaya büründü.

Başlangıçta tartışmaya dönüşmesi beklenen karşılaşma, videonun sonunda sıcak bir tanışma ve dostluk görüntülerine sahne oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: KURGU DİYEN DE VAR, ÇOK TATLI BULAN DA!

10 binden fazla beğeni alan video, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları karşılaşmanın doğal olmadığını savunarak görüntülerin kurgu olabileceğini öne sürdü. Bazıları ise iki eğitmenin kısa sürede samimiyet kurmasını oldukça eğlenceli buldu.

Videonun altına gelen yorumlardan bazıları şöyle:

"Oyunculuk 10/10"

"Heh, 180K gitti"

"Aa acaba nasıl denk geldi?"

"Kadınların tanışma hızı"

"Hoca olmasaydı dövecekti"

"Herkes trafikte böyle olsa çok tatlısınız"

"Biraz daha konuşsalar akraba çıkacaklar"

"Sinyal denen bir şey var, duydunuz mu?"

"Çay kahvede söyleyin şunlara"

Trafikte gerginlikle başlayan bir karşılaşmanın böylesine eğlenceli bir tanışmaya dönüşmesi, sosyal medyada günün dikkat çeken videoları arasına girdi.