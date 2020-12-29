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Çam terebentin yağı nedir? Çam terebentin yağının faydaları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 29.12.2020 17:16 | Son Güncelleme:
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Çam terebentin yağı nedir? Çam terebentin yağının faydaları nelerdir?

Günümüzde güzellik ve bakım için kullanımı giderek artan ürünlerden biri olan çam terebentin yağı, doğal bir yağdır. Nitekim son yıllarda kimyasal ürünlerden daha çok doğal yağların tercih edildiği gözlemlenir. İşte çam terebentin yağı hakkında çeşitli detaylar…

Özellikle saç bakımında ortaya çıkardığı mucizevi etkilerle bilinen çam terebentin yağı son derece faydalı bir üründür. Çam reçinesinden elde edilen yağ muhtelif sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılır. Çam yağı olarak da adlandırılan yağın güçlü antibiyotik etkisinin yanı sıra ağrı kesici ve idrar söktürücü gibi özellikleri de tespit edilmiştir. Çam terebentin yağı nasıl kullanılır merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Çam Terebentin Yağı Nedir?

Terebentin, bazı ağaçlardan elde edilen reçinenin diğer ismidir. Çam terebentin yağı da bu doğrultuda çam ağaçlarından çıkarılan reçinenin yağıdır. Bu bağlamda çam terebentin yağının çam terebentin esansı ile karıştırılmaması gerekir. Çam terebentin yağı kozalakların gövdesinde yer alan reçineden çıkarılırken çam terebentin esansı ise dikenli yapraklarından elde edilir. Çam terebentin yağı, ağaçtan buhar distilasyonu adı verilen ayırma tekniğiyle çıkarılır. Yağın içerisinde kolofan, piren ve reçine asidi bulunur. Renksiz yapısı ve yakıcı olmasına rağmen hoş kokusuyla çam terebentin yağı pek çok kozmetik ve bakım ürününde kullanılan bir bileşen haline gelmiştir.

Çam Terebentin Ne İşe Yarar? Faydaları Nelerdir?

  • Çam terebentin gerek yağ gerekse de esans olarak pek çok bakım ve kozmetik ürününde kullanılır. Nitekim çam terebentin faydası ile öne çıkan doğal yağlardan biridir. Bu doğrultuda yağın vücut sağlığına önemli katkılarda bulunduğunu söylemek mümkündür.
  • Çam terebentin yağı, ağrı kesici bir özelliğe sahiptir. Özellikle eklem ağrıları ve romatizmal ağrılara karşı büyük ölçüde etkilidir.
  • Yakıcı kokusu sayesinde akciğerleri rahatlatan ve nefesinizin açılmasını sağlayan çam terebentin yağı buhar banyosu gibi uygulamalarda sıklıkla kullanılan bileşenlerden biridir. Yağın, üst solunum yollarında ortaya çıkan enfeksiyonlarda boğazı ve burnu oldukça rahatlattığı bilinir.
  • Çam terebentin yağı vücut üzerinde dinlendirici bir etki yaratır. Benzer bir biçimde yağ terapi amaçlı da kullanılabilir. Bu nedenle çam terebentinin banyo suyuna karıştırılması da popüler olan kullanımları arasındadır.
  • Antibakteriyel içeriği sayesinde çam terebentin özellikle cilt üzerindeki yüzeysel bakteri kaynaklı rahatsızlıkların önüne geçer. Vücutta bulunan sivilce ya da egzama gibi problemleri de çam terebentin kullanılarak azaltmak, hatta ortadan kaldırmak mümkündür.
  • Çam terebentin yağının kan dolaşımı üzerinde hızlandırıcı bir etki yarattığı gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda yağın varis gibi komplikasyonları önleyici bir yönü vardır. Ayrıca çam terebentin kan dolaşımına yaptığı katkıyla kan pıhtılaşması gibi sorunların çözümünde de destekleyici bir rol üstlenir.
  • Çam terebentin gerek esans gerekse de yağ olarak özellikle saç bakımında kullanılan doğal bir üründür. Hem saç derisi hem de saçlar için büyük faydaları olan çam terebentin yağı saç bakımı söz konusu olduğunda mucizevi etkiler yaratabilir. Saç derisini besleyerek kepek oluşumuna engel olan çam terebentin böylelikle saçlarınızın yağlı ve kepekli görünmesinin önüne geçer. Aynı zamanda sağlıklı bir saç derisinin saçların dökülmemesi için de son derece önemli olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.
  • Düzenli kullanıldığında çam terebentin yağının saçların daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olduğu bilinir.
  • Saçların uzaması için gerekli olan mineral ve vitaminleri bolca sağlayan çam terebentin yağı, bu sayede saçların normalde olduğundan çok daha hızlı bir biçimde uzamasını sağlar.
  • Şampuanların saç üzerinde oluşturabileceği potansiyel zararları azaltmak için şampuana ilave edilerek de kullanılabilen çam terebentin, saçlarınızı olası zararlı kimyasallardan korurken yağlanmayı da engeller.

Çam Terebentin Yağı Nasıl Kullanılır?

  • Çam terebentin yağının en yaygın biçimde kullanıldığı alan saç bakımıdır. Pek çok saç bakım ürününün içeriğinde bulunan çam terebentin yağı ayrı bir biçimde aktarlardan da temin edilebilir.
  • Saç bakımında çam terebentin yağını kullanmanın en yaygın yöntemlerinden biri yağı şampuana ilave etmektir. 300 mililitrelik bir şampuan şişesine yaklaşık olarak 30 damla çam terebentin yağı ilave etmeniz yeterli olacaktır. Saçlarınızı bu karışımla yıkadığınızda daha az yağlı görünecek ve şampuanın olası yan etkilerinden korunmuş olacaktır.
  • İkinci bir yöntem ise çam terebentin yağını saç maskesi yapmak için kullanmaktır. Daha önce hazırlamış olduğunuz ya da edindiğiniz maskeler varsa bunların içerisine yaklaşık 5 damla çam terebentin yağı ekleyebilirsiniz.
  • Ayrıca çam terebentin yağını badem yağıyla karıştırıp saçlarınızın her noktasına sürerek 3 saat bekledikten sonra durulayabilirsiniz. Bu uygulamayı haftada bir defa tekrarlamak saçlarınız için son derece sağlıklı olacaktır. Aynı uygulamayı cildinizin herhangi bir bölgesi için de gerçekleştirebilirsiniz.
  • Bunlara ek olarak çam terebentin yağını solunumunuzu daha verimli bir hale getirmek için kullanabilirsiniz. Bunun için bir kase sıcak suya 5 damla yağ damlatarak aralıklı bir biçimde solumayı deneyebilirsiniz.
  • Son olarak, vücudu rahatlatmak için banyo suyunuza çam terebentin yağı karıştırmanın oldukça faydalı olduğu bilinir. Bu anlamda banyo suyuna ilave edilen bir miktar çam terebentinin kişiyi yorgunluklardan ve ağrılardan kurtardığı söylenir.
  • Çam terebentin yağı kullanımının bilinen bir yan etkisi yoktur. Ancak yağın, yoğun bir yağ olduğunu unutmamalısınız. Dolayısıyla tek başına kullanmak yerine başka bileşenlerle bir arada kullanmanız daha uygun olacaktır.

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