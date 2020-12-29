Çam terebentin yağı nedir? Çam terebentin yağının faydaları nelerdir?

Özellikle saç bakımında ortaya çıkardığı mucizevi etkilerle bilinen çam terebentin yağı son derece faydalı bir üründür. Çam reçinesinden elde edilen yağ muhtelif sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılır. Çam yağı olarak da adlandırılan yağın güçlü antibiyotik etkisinin yanı sıra ağrı kesici ve idrar söktürücü gibi özellikleri de tespit edilmiştir. Çam terebentin yağı nasıl kullanılır merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Çam Terebentin Yağı Nedir?

Terebentin, bazı ağaçlardan elde edilen reçinenin diğer ismidir. Çam terebentin yağı da bu doğrultuda çam ağaçlarından çıkarılan reçinenin yağıdır. Bu bağlamda çam terebentin yağının çam terebentin esansı ile karıştırılmaması gerekir. Çam terebentin yağı kozalakların gövdesinde yer alan reçineden çıkarılırken çam terebentin esansı ise dikenli yapraklarından elde edilir. Çam terebentin yağı, ağaçtan buhar distilasyonu adı verilen ayırma tekniğiyle çıkarılır. Yağın içerisinde kolofan, piren ve reçine asidi bulunur. Renksiz yapısı ve yakıcı olmasına rağmen hoş kokusuyla çam terebentin yağı pek çok kozmetik ve bakım ürününde kullanılan bir bileşen haline gelmiştir.