Bu teste göre ne kadar obsesif olduğunu söylüyoruz, e hazırsan hadi bakalım başlayalım!

Çamaşır katlama şekline göre senin ne kadar obsesif biri olduğunu söylüyoruz! 1/6 Çamaşırlar kuruduktan sonra ilk hamlen hangisi? Sandalyeye, yatağa veya bir köşeye fırlatır, giyeceğim zaman içinden çeker alırım. Katlarım ama sonra kategorilere ayırıp yerleştiririm. Toplu halde odama götürürüm, vakit bulunca hızlıca katlayıp dolaba atarım. Önce ütülerim. 2/6 Tişörtlerini nasıl dolaba diziyorsun? Kolay şekilde katlar üst üste koyarım. Klasik yöntemle katlar, üst üste koyarak rafa yerleştiririm. Dikine katlarım ki hepsini görebileyim. Aynı en ve boyda olacak şekilde katlar veya asarım. 3/6 Çorap ve iç çamaşırı çekmecenin son durumu nedir? Organizer kullanarak hepsini milimetrik olarak kategorize ederim. Çorapları katlayarak eşler, iç çamaşırlarını düzgünce katlayıp dizerim. Teki kayıp çoraplar ve darmadağın çamaşırlarla dolu bir dipsiz kuyu. Çorapları ikili yapıp toplar, çamaşırları da öylece çekmeceye koyarım. 4/6 Biri çamaşırlarını katlamana yardım ettiğinde ne hissedersin? "Harika, bir işten kurtuldum!" der, arkama bile bakmam. Teşekkür eder, katlananları olduğu gibi dolabıma koyarım. Katladıklarını kullanırım ama genelde benim tarzımda katlamaz. Teşekkür edip reddederim. 5/6 Nevresim ve çarşafları katlarken en çok neye dikkat ediyorsun? Katlamam ki, öylece koyarım. Öyle genel bir katlama yaparım. Köşeleri birbirine getiririm. Yastık kılıfı, çarşaf ve nevresimi takım halinde katlayıp hepsini tek bir yastık kılıfının içine paketlerim. 6/6 Giymeyi planladığın kıyafette hafif bir kat izi veya kırışıklık fark ettin... Ne yaparsın? Üstümde açılır önemli değil. Çok belirgin değilse giyerim. Giymeden önce bi buharlı ütüyle geçerim. Ya çok iyi şekilde ütüler ya da değiştiririm.