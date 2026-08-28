Eylül ayının ilk haftası şansa boğulacak 3 burç!

2026'nın tutulma dönemleri geride kalsa da gökyüzündeki etkilerin devam ettiği astroloji yorumlarında belirtiliyor. Bu hafta bazı burçlar için beklenmedik fırsatların ve yeni başlangıçların kapısını aralayabilir.

Özellikle Terazi, Oğlak ve İkizler burçları haftanın öne çıkanları arasında yer alıyor.

TERAZİ

Teraziler için haftanın ana konusu karar vermek ve ne istediğini açıkça söylemek olacak.

4 Eylül'de İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün Ay'ın, Terazilerin seçimlerinde daha cesur davranmasına yardımcı olacağı belirtiliyor. Sürekli seçenekleri açık tutmak yerine gerçekten istedikleri yola yönelmeleri önem kazanacak.

Özellikle yeni bir başlangıç yapmak isteyen Teraziler için hafta boyunca şanslı gelişmeler yaşanabilir. Başkalarını memnun etmek yerine kendi isteklerine odaklanmaları öneriliyor.

OĞLAK

Mantığıyla hareket etmeyi seven Oğlaklar için bu hafta biraz daha farklı geçebilir.

Çarşamba günü Boğa Ayı'nın Başak burcundaki Merkür ile uyumlu açısı, Oğlaklar açısından yeni fırsatların önünü açabilir. Bolluk, aşk ve mutluluk temalarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Oğlakların önündeki fırsatları yalnızca somut kanıt arayarak değerlendirmemesi ve sezgilerine de kulak vermesi gerektiği vurgulanıyor.

İKİZLER

Haftanın en şanslı burçlarından biri ise İkizler.

3 Eylül'de Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile Boğa Ayı arasındaki etkileşim, İkizler için hayallerinin peşinden gitme konusunda güçlü bir motivasyon yaratabilir.

Bu dönemde daha önce imkansız görünen bir hedef yeniden gündeme gelebilir. İkizlerin önlerine çıkan fırsatları küçümsememesi ve yeni ihtimallere açık olması önem taşıyor.