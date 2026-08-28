KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Burçlar - Astroloji

Eylül ayının ilk haftası şansa boğulacak 3 burç!

Ağustos ayının son günleriyle birlikte gökyüzündeki hareketlilik burçlara farklı şekillerde yansıyacak. 31 Ağustos-6 Eylül 2026 haftasında özellikle üç burcun yeni başlangıçlar, fırsatlar ve ilişkiler konusunda şanslı bir dönem geçireceği öne sürülüyor.

Eylül ayının ilk haftası şansa boğulacak 3 burç!
Çiğdem Berfin Sevinç

2026'nın tutulma dönemleri geride kalsa da gökyüzündeki etkilerin devam ettiği astroloji yorumlarında belirtiliyor. Bu hafta bazı burçlar için beklenmedik fırsatların ve yeni başlangıçların kapısını aralayabilir.

Özellikle Terazi, Oğlak ve İkizler burçları haftanın öne çıkanları arasında yer alıyor.

Eylül ayının ilk haftası şansa boğulacak 3 burç! 1

TERAZİ

Teraziler için haftanın ana konusu karar vermek ve ne istediğini açıkça söylemek olacak.

4 Eylül'de İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün Ay'ın, Terazilerin seçimlerinde daha cesur davranmasına yardımcı olacağı belirtiliyor. Sürekli seçenekleri açık tutmak yerine gerçekten istedikleri yola yönelmeleri önem kazanacak.

Özellikle yeni bir başlangıç yapmak isteyen Teraziler için hafta boyunca şanslı gelişmeler yaşanabilir. Başkalarını memnun etmek yerine kendi isteklerine odaklanmaları öneriliyor.

Eylül ayının ilk haftası şansa boğulacak 3 burç! 2

OĞLAK

Mantığıyla hareket etmeyi seven Oğlaklar için bu hafta biraz daha farklı geçebilir.

Çarşamba günü Boğa Ayı'nın Başak burcundaki Merkür ile uyumlu açısı, Oğlaklar açısından yeni fırsatların önünü açabilir. Bolluk, aşk ve mutluluk temalarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Oğlakların önündeki fırsatları yalnızca somut kanıt arayarak değerlendirmemesi ve sezgilerine de kulak vermesi gerektiği vurgulanıyor.

Eylül ayının ilk haftası şansa boğulacak 3 burç! 3

İKİZLER

Haftanın en şanslı burçlarından biri ise İkizler.

3 Eylül'de Kova burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile Boğa Ayı arasındaki etkileşim, İkizler için hayallerinin peşinden gitme konusunda güçlü bir motivasyon yaratabilir.

Bu dönemde daha önce imkansız görünen bir hedef yeniden gündeme gelebilir. İkizlerin önlerine çıkan fırsatları küçümsememesi ve yeni ihtimallere açık olması önem taşıyor.

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%41 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eylül'de paraya para demeyecek burçlar belli olduEylül'de paraya para demeyecek burçlar belli oldu
'Hiçbir şey için geç değil' dedi, 38 yaşında yeniden başladı! Devlet yüzde 75'ini karşılıyor'Hiçbir şey için geç değil' dedi, 38 yaşında yeniden başladı! Devlet yüzde 75'ini karşılıyor

Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Astroloji burç eylül ikizler oğlak terazi en şanslı burçlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.