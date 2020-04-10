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Çamaşır makinesindeki kötü koku ve kireci bu yöntemlerle yok edebilirsiniz!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her evin olmazsa olmazlarından biri olan çamaşır makinesi kıyafetlerimizin yegane kurtarıcısı. Giysilerin temizliğini emanet ettiğimiz çamaşır makineleri de zaman içerisinde biriken kir ve kireç yüzünden pislenerek kötü kokabilir. Bu durumda pahalı ve kimyasal içerikli deterjanlar yerine evinizde bulunan malzemelerden yararlanarak çamaşır makinenizi kötü koku ve kireçten arındırabilirsiniz.

Çamaşır makinesindeki kötü koku ve kireci bu yöntemlerle yok edebilirsiniz!

Çamaşır makinesi kullanan her kişinin bilmesi gereken bir husus da çamaşır makinesinin temizliği olmalı. Çamaşır makinesi zaman içerisinde yıkanan giysilerden arta kalan tozlar nedeniyle kir tutabilir. Buna ek olarak sık sık yünlü giysilerin yıkanması ve kullanılan suyun da kireçli olması gibi etmenler yüzünden daha yoğun bir şekilde de kirlenebilir. Bu durumda çamaşır makinesini temizleyen deterjanlar yerine daha doğal ve az maliyetli çözümlere yönelebilirsiniz. Her evde bulunan sirke, limon tozu ve karbonat gibi malzemelerden yardım alarak çamaşır makinenizin temizlik ve bakımını yerine getirebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ İLE TEMİZLİK

Çamaşır makinesi evin en çok çalışan yardımcılarından birisi. Hal böyle olunca da kıyafetlerin üzerindeki leke ve tozlar yüzünden kir tutması doğal bir sonuç. Özellikle yünlü kıyafetler yıkandıktan sonra çamaşır makinesinin kazanında ve lastikten yapılan contasında fazla miktarda kir bırakabilir. Her evde bulunan elma sirkesiyle çamaşır makineninizi kolayca temizleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şöyle:

  • Derin bir kabın içerisinde eşit miktarda elma sirkesiyle suyu karıştırın.
  • Bu karışıma batırdığınız bez ile çamaşır makinesinin kazanını silin.
  • Makinenin tamamen kirden arınabilmesi için elma sirkeli suyu kazanın içerisine dökerek kısa programda çamaşır makinesini çalıştırabilirsiniz.
  • Elma sirkeli karışımla çalışan makinenin hem içi temizlenir hem de borularındaki kireçler yok edilir. Bu temizlik yöntemini her ay 1 kez deneyebilirsiniz.

LİMON TUZU VE BEYAZ SİRKELİ TEMİZLİK

Limon tuzu etkili bir kireç çözücü olarak bilinir. Su ısıtıcısı ve çamaşır makinesindeki kireci yok etmede oldukça etkilidir. Çamaşır makinenizdeki kireçlenme ve kötü kokuyu gidermek için limon tozu ile beyaz sirkeden yardım alabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler şöyle:

  • 1 su bardağı beyaz sirke
  • 2 yemek kaşığı limon tuzu

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Derin bir kapta sirke ile limon tuzunu eriyene kadar karıştırın. Bu karışımı çamaşır makinesinin deterjan haznesine dökün ve çamaşır makinesini yüksek sıcaklıktaki bir programda çalıştırın. Ayda bir kez bu temizleme yöntemini uygulayarak çamaşır makinenizdeki kötü kokunun ve kireçlenmenin önüne geçebilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ İLE TEMİZLİK

Bulaşık makinesinin vazgeçilmez bir parçası olan tabletler aynı zamanda çamaşır makinesinin temizlenmesi ve kireçten arındırılması için de kullanılabilir. Bulaşık makinesi tabletlerinin hem bulaşıkları kirden arındırma, parlatma hem de kireç çözme özellikleri bulunuyor. Çamaşır makinesi temizliğinde tabletlerden yararlanmak için makinenin kazanına 1 adet attığınız tableti yüksek sıcaklıktaki bir yıkama programında çalıştırmanız gerekiyor.


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