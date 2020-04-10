Çamaşır makinesindeki kötü koku ve kireci bu yöntemlerle yok edebilirsiniz!

Çamaşır makinesi kullanan her kişinin bilmesi gereken bir husus da çamaşır makinesinin temizliği olmalı. Çamaşır makinesi zaman içerisinde yıkanan giysilerden arta kalan tozlar nedeniyle kir tutabilir. Buna ek olarak sık sık yünlü giysilerin yıkanması ve kullanılan suyun da kireçli olması gibi etmenler yüzünden daha yoğun bir şekilde de kirlenebilir. Bu durumda çamaşır makinesini temizleyen deterjanlar yerine daha doğal ve az maliyetli çözümlere yönelebilirsiniz. Her evde bulunan sirke, limon tozu ve karbonat gibi malzemelerden yardım alarak çamaşır makinenizin temizlik ve bakımını yerine getirebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ İLE TEMİZLİK

Çamaşır makinesi evin en çok çalışan yardımcılarından birisi. Hal böyle olunca da kıyafetlerin üzerindeki leke ve tozlar yüzünden kir tutması doğal bir sonuç. Özellikle yünlü kıyafetler yıkandıktan sonra çamaşır makinesinin kazanında ve lastikten yapılan contasında fazla miktarda kir bırakabilir. Her evde bulunan elma sirkesiyle çamaşır makineninizi kolayca temizleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şöyle: