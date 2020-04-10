Çamaşır makinesindeki kötü koku ve kireci bu yöntemlerle yok edebilirsiniz!

Çamaşır makinesi kullanan her kişinin bilmesi gereken bir husus da çamaşır makinesinin temizliği olmalı. Çamaşır makinesi zaman içerisinde yıkanan giysilerden arta kalan tozlar nedeniyle kir tutabilir. Buna ek olarak sık sık yünlü giysilerin yıkanması ve kullanılan suyun da kireçli olması gibi etmenler yüzünden daha yoğun bir şekilde de kirlenebilir. Bu durumda çamaşır makinesini temizleyen deterjanlar yerine daha doğal ve az maliyetli çözümlere yönelebilirsiniz. Her evde bulunan sirke, limon tozu ve karbonat gibi malzemelerden yardım alarak çamaşır makinenizin temizlik ve bakımını yerine getirebilirsiniz.
Çamaşır makinesi evin en çok çalışan yardımcılarından birisi. Hal böyle olunca da kıyafetlerin üzerindeki leke ve tozlar yüzünden kir tutması doğal bir sonuç. Özellikle yünlü kıyafetler yıkandıktan sonra çamaşır makinesinin kazanında ve lastikten yapılan contasında fazla miktarda kir bırakabilir. Her evde bulunan elma sirkesiyle çamaşır makineninizi kolayca temizleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gerekenler şöyle:
Limon tuzu etkili bir kireç çözücü olarak bilinir. Su ısıtıcısı ve çamaşır makinesindeki kireci yok etmede oldukça etkilidir. Çamaşır makinenizdeki kireçlenme ve kötü kokuyu gidermek için limon tozu ile beyaz sirkeden yardım alabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeler şöyle:
Derin bir kapta sirke ile limon tuzunu eriyene kadar karıştırın. Bu karışımı çamaşır makinesinin deterjan haznesine dökün ve çamaşır makinesini yüksek sıcaklıktaki bir programda çalıştırın. Ayda bir kez bu temizleme yöntemini uygulayarak çamaşır makinenizdeki kötü kokunun ve kireçlenmenin önüne geçebilirsiniz.
Bulaşık makinesinin vazgeçilmez bir parçası olan tabletler aynı zamanda çamaşır makinesinin temizlenmesi ve kireçten arındırılması için de kullanılabilir. Bulaşık makinesi tabletlerinin hem bulaşıkları kirden arındırma, parlatma hem de kireç çözme özellikleri bulunuyor. Çamaşır makinesi temizliğinde tabletlerden yararlanmak için makinenin kazanına 1 adet attığınız tableti yüksek sıcaklıktaki bir yıkama programında çalıştırmanız gerekiyor.
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