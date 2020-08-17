Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...

Çamaşır makinelerinin yıkama performansını arttırmak için çeşitli seçimler yapıyoruz. Örneğin, deterjan seçiminde leke çıkarma gücünün yanı sıra kumaş dostu olup olmadığı ve koku içeriği gibi özellikleri öne çıkabiliyor. Ünlü markaların parfümlerini kıskandıracak kokularıyla mest eden yumuşatıcılardan da beklentimiz hayli yüksek. Hal böyleyken, çamaşır makinesinden yeni çıkmış çamaşırların tuhaf ve küflü kokusu bir şeylerin yanlış gittiğinin habercisi olabilir.
1. KOKAN GİYSİ EŞİTTİR KOKAN ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Kötü kokulu giysiler çamaşır makinenizin "Beni Yıka" çağrısı olabilir. Zaten kirli giysileri temizleyen bir makinenin neden temizliğe ihtiyacı olsun demeyin.
Çamaşır makinesinin nemli ve karanlık tamburu, iç aksamı kötü kokuya neden olan bakteriler için elverişli bir ortam hazırlar. Bu nedenle makinenizi de düzenli olarak temizlemeniz gerekir.
Çamaşır sıklığına göre ayda ya da birkaç ayda bir çamaşır makinenizi yüksek ısıda boş olarak çalıştırın. Bu işlem için marketlerden satın alacağınız çamaşır makinesi temizleme solüsyonlarını kullanabileceğiniz gibi ev yapımı bir temizleyici de tercih edebilirsiniz.
Her yıkamadan sonra mutlaka tamburun kurumasına izin verin. Yani makinenizin kapağını hava akışını kesmemek için bir süre açık bırakın.
Çamaşır makinesinin lastiğinde kalmış su da kötü koku ve bakterinin nedenidir. Mikrofiber bir bez yardımıyla bu alanı kurulayın.
2. DETERJAN DOZAJINI DOĞRU AYARLAYIN
Kötü kokudan kurtulmak için aklınıza ilk gelen deterjan ya da yumuşatıcı miktarını arttırmak olabilir. Ancak bu doğru olmaz. Çünkü fazla deterjan yeteri kadar durulanamaz ve giysilerde hapsolur. Bu da bakteri oluşumu ve kötü kokuyu tetikler.
Öte yandan az deterjan kullanımı ile tasarruf yapacağınızı düşünmek de yetersiz temizleme gücü ile hijyen sorunlarına neden olur.
Deterjan kullanımı ile ilgili üreticilerin suyun sertlik derecesine göre önerdiği ölçülere uygun seçimler yapın.
Toz veya sıvı deterjan kullanıyorsanız bir ölçü kabı edinebilir, makinenin içine yerleştirilen deterjan yıkama kaplarını deneyebilirsiniz.
3. BEKLETMEDEN ASIN
Giysilerin küf kokmasının bir diğer nedeni de yıkandıktan sonra uzun süre çamaşır makinesinde beklemeleridir.
Her ne kadar güzel kokulu bir yumuşatıcı, deterjan kullanmış olsanız da yıkama programı sonunda nemli ortamda kalan ıslak çamaşırlar bakterilere kucak açar ve kötü kokarlar.
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