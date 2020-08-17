Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...

Çamaşır makinelerinin yıkama performansını arttırmak için çeşitli seçimler yapıyoruz. Örneğin, deterjan seçiminde leke çıkarma gücünün yanı sıra kumaş dostu olup olmadığı ve koku içeriği gibi özellikleri öne çıkabiliyor. Ünlü markaların parfümlerini kıskandıracak kokularıyla mest eden yumuşatıcılardan da beklentimiz hayli yüksek. Hal böyleyken, çamaşır makinesinden yeni çıkmış çamaşırların tuhaf ve küflü kokusu bir şeylerin yanlış gittiğinin habercisi olabilir.

1. KOKAN GİYSİ EŞİTTİR KOKAN ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kötü kokulu giysiler çamaşır makinenizin "Beni Yıka" çağrısı olabilir. Zaten kirli giysileri temizleyen bir makinenin neden temizliğe ihtiyacı olsun demeyin.

Çamaşır makinesinin nemli ve karanlık tamburu, iç aksamı kötü kokuya neden olan bakteriler için elverişli bir ortam hazırlar. Bu nedenle makinenizi de düzenli olarak temizlemeniz gerekir.