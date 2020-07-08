Çamaşır yıkarken bu malzemeyi kullanmayın! Risk altında olabilirsiniz...

Günümüzde yumuşatıcı deterjan kullanımı artık bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Çamaşır deterjanlarının kıyafetleri sertleştirdiği, bunun için yumuşatıcı kullanılması gerektiği gibi bir algı söz konusu. Yumuşatıcılar petrol bazlı kimyasallar içerir. Bu kimyasalların doğada çözünerek kaybolması uzun zaman aldığından deniz yaşamı için tehlike oluşturur. Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada yumuşatıcılarda bulunan kimyasalların insanlar üzerinde kanserojenik, toksik ve alerjik etki gösterdiği belirtildi. Yumuşatıcılar çamaşırlarınızın üzerine ince, mumsu bir maddeyle kaplanmasını sağlar. Bu su geçirmez kaplama nedeniyle çamaşırlar suyu absorbe etmez. Yumuşatıcı kullanılan havluların kurutma özelliğini kaybettiğini fark etmişsinizdir.

Çoğu insan tarafından çamaşır yıkamanın olmazsa olmaz bir parçasıdır yumuşatıcı kullanımı. Çamaşırlarınızın güzel kokmasını sağlarken statik elektriklenmeyi engelleyerek yumuşak bir dokuya sahip olmasını sağlar. Buram buram kimyasal kokusunun yerine tercih edilebilecek doğal yöntemler varken siz de yazımızı okuduktan sonra yumuşatıcı deterjanlarla aranıza mesafe koyacaksınız.

İÇERİĞİNDEKİ KİMYASALLARDAN BAZILARI VE ZARARLARI

Benzil asetat: Pankreas kanseriyle bağlantılı olduğu biliniyor. Buharı göz ve nefes yolları için tahriş edici bir etki gösteriyor. Ve cilt yüzeyinden absorbe edilebiliyor.

Benzil alkol: Üst solunum yolunda tahrişe neden olduğu gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, sersemlik ve kan basıncında düşüşe sebep olabiliyor.

Etil asetat: Göz ve solunum yolunda tahrişe, baş ağrısında, anemiye, karaciğer ve böbreklerde hasara neden olduğu biliniyor.

Limonen: Bilinen bir kanserojen olan limonen, göz ve ciltte tahrişe ve hassasiyete neden olabiliyor.

Kloroform: Buharının solunması sonucu baş ağrısı, kusma, mide bulantısı, sersemlik, bilinç kaybına varan sonuçlara neden olabiliyor. Böbrek, kalp, karaciğer ve cilt hastalıklarına neden olduğu da biliniyor.

Ftalat: Yumuşatıcılara kokusunun daha uzun süre kalıcı olması için eklenen ftalat göğüs kanseri, üreme sistemi rahatsızlıkları ve alerjilere sebebiyet verebiliyor.

YUMUŞATICINI KENDİN YAP!

Çevre, insan ve çamaşır dostu yumuşatıcı için bir tarifimiz var. Hassas cildi olanların rahatlıkla kullanabileceği bu yumuşatıcı alternatifi için ihtiyacınız olan sadece iki ucuz malzeme var: Beyaz sirke ve esansiyel (uçucu) yağ.

Evinizde bulunan bir kavanozu beyaz sirkeyle doldurun.

İçine tercih ettiğiniz, kokusundan hoşlandığınız ya da evinizde hali hazırda bulunan uçucu yağlardan 30 damla (1 litre sirke başına 15-20 damla şeklinde) damlatın.

Sirkeyi duyunca kokusundan dolayı kullanmaktan çekinebilirsiniz ancak uçucu yağların sirkenin kokusunu yok edeceğinden emin olabilirsiniz.

