Çamaşır yumuşatıcısının marifetleri şaşkına çeviriyor! Duşakabine püskürtün ve...

Hepimiz elimizdeki ürünleri farklı bir amaç için kullanınca mutlu oluyoruz. Bu nedenle bugün size çamaşır yumuşatıcısının başka marifetlerinden bahsetmek istiyoruz.
Yanmış tavaların özel kimyasal maddeler kullanmadan yıkanması neredeyse imkansızdır ancak şöyle basit bir çözüm yolu deneyebilirsiniz.Tavayı ılık suda eritilmiş bir kaşık dolusu yumuşatıcı ile ıslatın gece böyle bırakın ve sabah yıkamak çok daha kolay olacaktır.
Temizlik blog yazarı Lynsey Crombie, sert kimyasallar içermediğinden yüzeye zarar vermeden kiri nazikçe çıkaracağı için ahşap yüzeyleri yıkamak için yumuşatıcı kullanılmasını önerir. Bonus olarak, odaya taze bir koku bırakır.
Yapışkan şeylerden kurtulmak her zaman oldukça zordur. Su ile 50/50 oranında seyreltilmiş yumuşatıcı, araba camlarındaki ve diğer cam yüzeylerdeki eski çıkartmalardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.
Banyodaki bu can sıkıcı beyaz lekelerden sadece su kullanarak kurtulamazsınız bu genellikle özel kimyasal maddeler gerektirir ancak bir de yumuşatıcıyı denemenizi öneririz. 1/2 bardak ılık suya 1/2 su bardağı yumuşatıcı ekleyin ve yüzeye püskürtün. Bir süngerle temizleyin ve kurumasını bekleyin lekeler hemen çıkacaktır.
Oda spreylerine ekstra para harcamak istemiyorsanız bir sprey şişesine biraz yumuşatıcı ve 1/2 kaşık dolusu suyla karıştırılmış karbonat ekleyin ve bunun gibi perdelerinizi, çarşaflarınızı ve döşemeli mobilyalarınızı istediğiniz zaman tazeleyebilirsiniz.
Oyuncak bebeğin saçını eşit miktarda su ve yumuşatıcıyla ıslatmayı, birkaç dakika bekletmeyi, ardından karışıklıkları fırçalayıp suyla yıkamayı deneyebilirsiniz.
Yumuşatıcı ayrıca sivrisinekleri önlemenize de yardımcı olabilir. Ev yapımı bir sivrisinek kovucu için karbonat, yumuşatıcı ve suyu karıştıtın. Mağazadan satın alınan kovuculara kıyasla sizi öksürmez ve taze, temiz bir koku bırakır.
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