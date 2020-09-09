KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çamaşır yumuşatıcısının marifetleri şaşkına çeviriyor! Duşakabine püskürtün ve...

Çamaşır yumuşatıcısının marifetleri şaşkına çeviriyor! Duşakabine püskürtün ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sivrisinekleri uzak tutmak, yanmış bir tavayı temizlemek, oyuncak bebeklerin saçlarını taramak... Tüm bunları çamaşır yumuşatıcısının yaptığını söylesek eminiz çok şaşıracaksınız.

Çamaşır yumuşatıcısının marifetleri şaşkına çeviriyor! Duşakabine püskürtün ve...

Hepimiz elimizdeki ürünleri farklı bir amaç için kullanınca mutlu oluyoruz. Bu nedenle bugün size çamaşır yumuşatıcısının başka marifetlerinden bahsetmek istiyoruz.

YANMIŞ TAVALARIN TEMİZLENMESİ

Yanmış tavaların özel kimyasal maddeler kullanmadan yıkanması neredeyse imkansızdır ancak şöyle basit bir çözüm yolu deneyebilirsiniz.Tavayı ılık suda eritilmiş bir kaşık dolusu yumuşatıcı ile ıslatın gece böyle bırakın ve sabah yıkamak çok daha kolay olacaktır.

AHŞAPLARIN TEMİZLENMESİ

Temizlik blog yazarı Lynsey Crombie, sert kimyasallar içermediğinden yüzeye zarar vermeden kiri nazikçe çıkaracağı için ahşap yüzeyleri yıkamak için yumuşatıcı kullanılmasını önerir. Bonus olarak, odaya taze bir koku bırakır.

ETİKETLERİ KOLAYCA ÇIKARABİLİRSİNİZ

Yapışkan şeylerden kurtulmak her zaman oldukça zordur. Su ile 50/50 oranında seyreltilmiş yumuşatıcı, araba camlarındaki ve diğer cam yüzeylerdeki eski çıkartmalardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

BANYODAKİ SU LEKELERİNDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Banyodaki bu can sıkıcı beyaz lekelerden sadece su kullanarak kurtulamazsınız bu genellikle özel kimyasal maddeler gerektirir ancak bir de yumuşatıcıyı denemenizi öneririz. 1/2 bardak ılık suya 1/2 su bardağı yumuşatıcı ekleyin ve yüzeye püskürtün. Bir süngerle temizleyin ve kurumasını bekleyin lekeler hemen çıkacaktır.

PERDELERİN TEMİZLENMESİ

Oda spreylerine ekstra para harcamak istemiyorsanız bir sprey şişesine biraz yumuşatıcı ve 1/2 kaşık dolusu suyla karıştırılmış karbonat ekleyin ve bunun gibi perdelerinizi, çarşaflarınızı ve döşemeli mobilyalarınızı istediğiniz zaman tazeleyebilirsiniz.

OYUNCAK BEBEK SAÇLARININ TARANMASI

Oyuncak bebeğin saçını eşit miktarda su ve yumuşatıcıyla ıslatmayı, birkaç dakika bekletmeyi, ardından karışıklıkları fırçalayıp suyla yıkamayı deneyebilirsiniz.

SİVRİSİNEK SAVUCU

Yumuşatıcı ayrıca sivrisinekleri önlemenize de yardımcı olabilir. Ev yapımı bir sivrisinek kovucu için karbonat, yumuşatıcı ve suyu karıştıtın. Mağazadan satın alınan kovuculara kıyasla sizi öksürmez ve taze, temiz bir koku bırakır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Çıkan kire inanamayacaksınız! Bu sihirli formül sayesinde...Çıkan kire inanamayacaksınız! Bu sihirli formül sayesinde...
Temizlik bezlerindeki büyük tehlike! Eğer bu şekilde sterilize etmezseniz...Temizlik bezlerindeki büyük tehlike! Eğer bu şekilde sterilize etmezseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
İbrahim Tatlıses: Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!
İbrahim Tatlıses: Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!
Nihat Doğan'ın acı günü!
Nihat Doğan'ın acı günü!
MasterChef'in son bölümüne damga vurdu!
MasterChef'in son bölümüne damga vurdu!
Hep görüyoruz bakın ne anlama geliyormuş?
Hep görüyoruz bakın ne anlama geliyormuş?
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....
Saç kaç günde bir yıkanmalı? Sakın bu hatayı yapmayın....
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
Ünlü güzelin yüzü meğer asimetrikmiş! Bu makyaj hileleri ile...
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çıkan kire inanamayacaksınız! Kaşıkları pırıl pırıl yapacak 2 yöntem
Çıkan kire inanamayacaksınız! Bu sihirli formül sayesinde...
Şekerlenen bal ve reçelleri kurtarmak mümkün! Bu adımları uygulayarak...
Şekerlenen bal ve reçelleri kurtarmak mümkün! Bu adımları uygulayarak...
Bilmekte fayda var! Kıyafetlerin etiketlerinde bulunan semboller ne anlama geliyor?
Hep görüyoruz bakın ne anlama geliyormuş?
Bir daha çamaşır yumuşatıcı kullanmayacaksınız! Bu doğal tarif sayesinde...
Bir daha çamaşır yumuşatıcı kullanmayacaksınız! Bu doğal tarif sayesinde...
Koltuk, perde ve halıdaki yanık lekelerinden kurtulmak mümkün! Bu yöntemler ile...
Koltuk, perde ve halıdaki yanık lekelerinden kurtulmak mümkün! Bu yöntemler ile...
Çizilen bardak ve tabakları kurtarmak çok kolay! Bu muhteşem karışım sayesinde...
Çizilen bardak ve tabakları kurtarmak çok kolay! Bu muhteşem karışım sayesinde...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.