Çamaşır yumuşatıcısının marifetleri şaşkına çeviriyor! Duşakabine püskürtün ve...

Hepimiz elimizdeki ürünleri farklı bir amaç için kullanınca mutlu oluyoruz. Bu nedenle bugün size çamaşır yumuşatıcısının başka marifetlerinden bahsetmek istiyoruz.

YANMIŞ TAVALARIN TEMİZLENMESİ

Yanmış tavaların özel kimyasal maddeler kullanmadan yıkanması neredeyse imkansızdır ancak şöyle basit bir çözüm yolu deneyebilirsiniz.Tavayı ılık suda eritilmiş bir kaşık dolusu yumuşatıcı ile ıslatın gece böyle bırakın ve sabah yıkamak çok daha kolay olacaktır.

AHŞAPLARIN TEMİZLENMESİ

Temizlik blog yazarı Lynsey Crombie, sert kimyasallar içermediğinden yüzeye zarar vermeden kiri nazikçe çıkaracağı için ahşap yüzeyleri yıkamak için yumuşatıcı kullanılmasını önerir. Bonus olarak, odaya taze bir koku bırakır.

ETİKETLERİ KOLAYCA ÇIKARABİLİRSİNİZ

Yapışkan şeylerden kurtulmak her zaman oldukça zordur. Su ile 50/50 oranında seyreltilmiş yumuşatıcı, araba camlarındaki ve diğer cam yüzeylerdeki eski çıkartmalardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

BANYODAKİ SU LEKELERİNDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Banyodaki bu can sıkıcı beyaz lekelerden sadece su kullanarak kurtulamazsınız bu genellikle özel kimyasal maddeler gerektirir ancak bir de yumuşatıcıyı denemenizi öneririz. 1/2 bardak ılık suya 1/2 su bardağı yumuşatıcı ekleyin ve yüzeye püskürtün. Bir süngerle temizleyin ve kurumasını bekleyin lekeler hemen çıkacaktır.