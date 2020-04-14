Çamaşırlarda aspirin mucizesi! Aspirini çamaşır makinesine atınca...

Sık sık yıkamanın bir sonucu olarak beyaz renkli giysilerin zamanla grileştiği malum. Lekelerinden arındırılması için de daha yüksek sıcaklıklarda yıkanması beyazların rengini daha kısa sürede kaybetmesine yol açan bir diğer etmen. Bu durumda pek çok kişi çamaşır suyu kullanmayı tercih etse de istenilen beyazlığı tekrar elde edemiyor.

Çamaşır suyundan istediğini alamayanlar diğer pahalı deterjanlara yöneliyor. Ancak esasında çamaşırları beyazlatmanın çözümü çok basit. Pek çok hastalığın tedavisinde yıllardan beri kullanılan aspirin ile ilk günkü kadar beyaz çamaşırlara sahip olabilirsiniz. Asitli yapısı sayesinde en inatçı kan lekesini bile ortadan kaldıran aspirin beyazlarınızı eski günlerine kavuşturuyor. Bunun için yapmanız gereken her 1 kiloluk çamaşıra karşılık 1 adet aspirin kullanmanız. İster deterjan gözüne aspirin tabletlerini ekleyerek isterseniz de inatçı lekeleri ortadan kaldırabilmek için aspirinli su içerisinde çamaşırlarınızı bir gece bekleterek yıkama işlemini yapabilirsiniz. Temizlik ürünlerine büyük bütçeler ayırmak yerine bu ucuz yöntemle giysilerinizin beyazlığını geri kazanabilirsiniz.