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Çamaşırlarda aspirin mucizesi! Aspirini çamaşır makinesine atınca...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Beyaz çamaşırlar ne yazık ki zaman içerisinde defalarca yıkamanın bir sonucu olarak grileşebilir. Kimse de solmuş ve grileşmiş bir beyazı üzerinde taşımak istemez. Hal böyle olunca ev hanımları çamaşırları beyazlatmak için çeşitli yollara başvuruyor, farklı deterjanlar deniyor. Çamaşır suyu gibi klasik seçenekleri bir kenara bırakıp aspirinle ilk günkü kadar beyaz çamaşırlara sahip olabilirsiniz.

Çamaşırlarda aspirin mucizesi! Aspirini çamaşır makinesine atınca...

Sık sık yıkamanın bir sonucu olarak beyaz renkli giysilerin zamanla grileştiği malum. Lekelerinden arındırılması için de daha yüksek sıcaklıklarda yıkanması beyazların rengini daha kısa sürede kaybetmesine yol açan bir diğer etmen. Bu durumda pek çok kişi çamaşır suyu kullanmayı tercih etse de istenilen beyazlığı tekrar elde edemiyor.

Çamaşır suyundan istediğini alamayanlar diğer pahalı deterjanlara yöneliyor. Ancak esasında çamaşırları beyazlatmanın çözümü çok basit. Pek çok hastalığın tedavisinde yıllardan beri kullanılan aspirin ile ilk günkü kadar beyaz çamaşırlara sahip olabilirsiniz. Asitli yapısı sayesinde en inatçı kan lekesini bile ortadan kaldıran aspirin beyazlarınızı eski günlerine kavuşturuyor. Bunun için yapmanız gereken her 1 kiloluk çamaşıra karşılık 1 adet aspirin kullanmanız. İster deterjan gözüne aspirin tabletlerini ekleyerek isterseniz de inatçı lekeleri ortadan kaldırabilmek için aspirinli su içerisinde çamaşırlarınızı bir gece bekleterek yıkama işlemini yapabilirsiniz. Temizlik ürünlerine büyük bütçeler ayırmak yerine bu ucuz yöntemle giysilerinizin beyazlığını geri kazanabilirsiniz.

ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATMAK İÇİN ASPİRİN NE ŞEKİLDE KULLANILMALI?

İnatçı lekelerden ve beyaz giysilerin grileşmesinden kurtulmak ne yazık ki pek kolay olmuyor. Bunun için çamaşır suları ve en pahalı leke çıkarıcılar denense de istenilen sonuç alınamayabiliyor. Bu durumda yıllardan beri hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan aspirin imdada yetişiyor. Normalde kanı sulandırarak kalp krizi riskini önlemeye yardımcı olan aspirini bu kez çamaşırlarını beyazlatmak için kullanıyor olacaksınız. Aspirinle beyazlatma sürecini başlatmak için 5 tablet aspirine ihtiyacınız var. Çamaşırlarınızı aspirin ile beyazlatabilmek için yapmanız gerekenler şöyle;

Çamaşırlarınızı yıkamadan bir gece önce sıcak suda bekletin.
Bu suyun içerisine çamaşır ağırlığının her 1 kilosu için 1 adet aspirin tableti ekleyin.
Gece aspirinli su içerisinde bekleyen çamaşırlarınızı ertesi gün çamaşır makinesine yerleştirin.
Makinenin deterjan gözüne tekrar aynı adette aspirin tableti ve deterjanı ekleyerek yıkamaya başlamasını sağlayın. Yıkamanın sonunda ilk günkü gibi beyaz çamaşırlara sahip olacaksınız.

ASPİRİN İLE KAN LEKESİNİ KOLAYCA ÇIKARIN

Aspirinin içerisinde etken madde olarak salisilik asit bulunur. Protein moleküllerinin parçalanmasını sağlayan salisilik asit; sitrik asit, limon suyu ve sirke ile benzer davranışlar gösterir. Çamaşırınızdaki inatçı kan lekesinden kurtulmak için 1 adet aspirini soğuk suyun içerisinde ekleyip erimesini sağlayın. Ardından kan lekesi olan çamaşırı bu suda 2 saat kadar bekletin. Beklemenin sonunda çamaşırınızı makineda yıkayın. Bu işlemlerin sonunda kan lekesinin yok olduğunu göreceksiniz.


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