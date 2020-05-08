Çamaşırlarınızı yumuşatmakla yetinmiyor! İşte yumuşatıcının bilinmeyen faydaları...

Kulağınıza ne kadar garip gelse de yumuşatıcılar, kullandığınız diğer temizlik ürünlerinden daha fazla işe yarıyorlar. Kullandıktan sonra siz de bize hak vereceksiniz. Yumuşatıcının mis gibi kokusunu çamaşırlarınız dışında evinizin her köşesinde hissedeceksiniz. İşte çamaşır yumuşatıcının birbirinden farklı kullanım alanları…

CAM TEMİZLEYİCİ

Cam, pencere ve aynalarınız mı kirlendi? İşte bu noktada çamaşır yumuşatıcısını devreye sokabilirsiniz. Hemen suyun içerisine biraz yumuşatıcı ilave edin. Bu karışımı sprey şişesine koyup temizleyeceğiniz alana sıkın ve kuru bir bezle temizleyin. Nasıl parladığını ve tertemiz olduğunu görünce etkisine inanamayacaksınız. Ayrıca bu karışımı duşakabinlerde oluşan zorlu su lekeleri için de kullanabilirsiniz. Gitmek bilmeyen lekelerden eser bile kalmayacak.

ZORLU LEKELERİ YUMUŞATIN

Tencerelerin diplerinde kalan kirler, yanıklar ve lekeler can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Yumuşatıcı ile bu zorlu lekeleri zorlanmadan çıkarabilirsiniz. Su ile doldurduğunuz tencereye bir miktar yumuşatıcı ekleyerek 1 saat boyunca bekleyin. Beklettikten sonra yanık izlerinden kurtulmaya başladığınızı göreceksiniz.