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Çamaşırlarınızı yumuşatmakla yetinmiyor! İşte yumuşatıcının bilinmeyen faydaları...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çamaşırlarınızda kullandığınız yumuşatıcının sadece çamaşırlarda kullandığını zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Birçok temizlik malzemesi gibi yumuşatıcı da asıl kullanım alanı dışında birçok farklı noktada kullanılıyor. Siz de bu farklı kullanım alanlarını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Çamaşırlarınızı yumuşatmakla yetinmiyor! İşte yumuşatıcının bilinmeyen faydaları...

Kulağınıza ne kadar garip gelse de yumuşatıcılar, kullandığınız diğer temizlik ürünlerinden daha fazla işe yarıyorlar. Kullandıktan sonra siz de bize hak vereceksiniz. Yumuşatıcının mis gibi kokusunu çamaşırlarınız dışında evinizin her köşesinde hissedeceksiniz. İşte çamaşır yumuşatıcının birbirinden farklı kullanım alanları…

CAM TEMİZLEYİCİ

Görsel 1

Cam, pencere ve aynalarınız mı kirlendi? İşte bu noktada çamaşır yumuşatıcısını devreye sokabilirsiniz. Hemen suyun içerisine biraz yumuşatıcı ilave edin. Bu karışımı sprey şişesine koyup temizleyeceğiniz alana sıkın ve kuru bir bezle temizleyin. Nasıl parladığını ve tertemiz olduğunu görünce etkisine inanamayacaksınız. Ayrıca bu karışımı duşakabinlerde oluşan zorlu su lekeleri için de kullanabilirsiniz. Gitmek bilmeyen lekelerden eser bile kalmayacak.

ZORLU LEKELERİ YUMUŞATIN

Görsel 2

Tencerelerin diplerinde kalan kirler, yanıklar ve lekeler can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Yumuşatıcı ile bu zorlu lekeleri zorlanmadan çıkarabilirsiniz. Su ile doldurduğunuz tencereye bir miktar yumuşatıcı ekleyerek 1 saat boyunca bekleyin. Beklettikten sonra yanık izlerinden kurtulmaya başladığınızı göreceksiniz.

PASLANMAZ ÇELİKLER ARTIK TERTEMİZ

Görsel 3

Kararan paslanmaz çeliklerinizi çamaşır yumuşatıcısının mucizesine bıraktıktan sonra parlak ve temiz görüntünün tadını çıkartabilirsiniz. Kuru bir beze yumuşatıcı karışımını damlatın ve çelik eşyalarınıza uygulayın. En son ilk aldığınızda bu kadar parlak olan çelik eşyalarınızı kolayca o eski haline kavuşturabileceksiniz.

Yanık lekeleri için tencerenize sıcak su doldurun ve içerine yumuşatıcı ekleyerek bekleyin. Bu bekleme süresi yanık lekesinin durumuna göre 1 saat veya 1 gece olabilir. Bu işlemden sonra tencereleriniz lekelerinden arınmış ve tekrar kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Bu sayede yanık lekelerini kazıyabilmek için tencerelerinizi çizmemiş ve zarar vermemiş olacaksınız.

ARAÇ KOLTUKLARINIZI SİLİN

Görsel 4

Araç koltuklarınızdaki kir ve lekeler için bir de sıcak su ve yumuşatıcı karışımını deneyin. Bu yöntem ile koltuklarınız hem pırıl pırıl olacak hem de gün içerisinde oluşan kötü kokuları gidererek aracınıza muhteşem bir koku bırakış olacaksınız.

YERLERİ PASPASLAYIN

Görsel 5

Yüzey temizlemek için hazırladığınız suyun içerisine yumuşatıcı ekleyerek yerlerinizin pamuk gibi olmasını da sağlayabilirsiniz. Kullandığınız bir kova içerisine ılık su ve 4-5 yemek kaşığı yumuşatıcı ekleyerek yerleri paspaslayın. Yerlerinizde en ufak bir toz kalmayacak ve sert zemininizin yumuşamaya başladığını göreceksiniz. Ayrıca evinizin hoş kokmasını sağlayacaksınız.

KOLTUKLARI TEMİZLEMEK ARTIK HİÇ ZOR DEĞİL

Görsel 6

Su ve çamaşır yumuşatıcısını birlikte karıştırarak koltuklarınızı da temizleyebilirsiniz. Koltuklarınıza işlemiş olan tüm leke ve kirler bu karışım ile birlikte ortadan kalkacak. Tek yapmanız gereken karışımı koltuklarınıza sıkmak ve kuru bir bezle silmek.

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