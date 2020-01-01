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  4. Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezi hizmete hazır

Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezi hizmete hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezi hizmete hazır

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 650 dönüm alana inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yüzde 80 kapasiteyle çalışan kayak merkezinin bu sezon yerli ve yabancı turistlere tam kapasiteyle hizmet vereceğini söyledi.

Tesisin eksiklerinin tamamen giderildiğini belirten Kaya, merkezin sosyal tesisleri, kayak ekipmanları ve telesiyeji ile hazır olduğunu ifade etti.

Kaya, bölgede şu anda 40 santimetre civarında kar olduğunu kaydederek, pistte kayak yapılabildiğini aktardı.

Tesisin hem Ordu hem de bölge için çok önemli bir hizmet olduğuna dikkati çeken Kaya, "İlimizin gelişimi için havalimanımız ne kadar büyük bir değer ise kış turizmine ve ekonomik anlamda büyümemize ciddi katkı sağlayacak kayak merkezimiz de o kadar önem taşıyor." dedi.

Kaya, bölgede konaklama sorununun da önemli oranda aşıldığını, ulaşımın aksamaması için belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.

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Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ordu yayla

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