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Cambridge düşesi Kate Middleton'un gizli silahı! Kendine stil danışmanı tuttu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 01.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

Cambridge düşesi Kate Middleton'un tutumlu biri olduğunu biliyoruz. Yıllar öncesine ait olmasına rağmen hala aynı kıyafetleri giyen düşes, gardırobunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bunu yapmasının nedeni olarak ise, eltisi Meghan Markle'tan daha çekici görünmek istemesi gösteriliyor.

Cambridge düşesi Kate Middleton'un gizli silahı! Kendine stil danışmanı tuttu

Kate Middleton her zaman kıskanılacak bir tarza sahip. 2018 yılında yapılan bir anket çalışmasına göre de Middleton'un eltisi Meghan'dan daha etkili olduğu öne çıkıyor.

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Ancak yeni bir rapor Kate'in moda oyununu daha da hızlandırmak istediğini ortaya koydu.

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Kate Middleton'un yeni stil danışmanının Vogue dergisinin eski editörü Virginia Chadwyck-Healey olduğu iddia ediliyor.

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Yeni görüntüsünün arkasında Virginia'nın olması hakkında İngiliz gazete Daily Mail'e konuşan Kraliyet kaynağı, 'Virginia, Kate'in gizli silahı' açıklamasını yaptı.

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Mart ayının başlarında bir çocuk merkezini ziyaret ederken giydiği Gucci marka fiyonklu bluz ve bol kesim pantolonuyla ses getiren Middleton'ın görünüşünün arkasında, yeni stilistinin olduğu iddia ediliyor.

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Kate'in stil danışmanıyla çalışması ise, eltisi Meghan Markle'tan daha çekici görünmek istemesi gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kate middleton Meghan Markle

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