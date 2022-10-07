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  4. Cami bahçesinde önce dua etti, sonra muslukları çaldı! Şaşkına çeviren anlar kamerada

Cami bahçesinde önce dua etti, sonra muslukları çaldı! Şaşkına çeviren anlar kamerada

07.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı. Camilere dadanan sabıkalı hırsızlar öncesinde camilerin avlularında bulunan yatırlara dua etti, daha sonra camilerden musluk ve elektrik kablolarını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşte olayın detayları...

Cami bahçesinde önce dua etti, sonra muslukları çaldı! Şaşkına çeviren anlar kamerada

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale ve Mollafenari Mahallesi'nde bulunan camilere dadanan hırsızlar camilerin musluklarını ve elektrik kablolarını çaldı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızların önce camilerin avlularında bulunan yatırlara dua ettiği ve daha sonrada musluk ve elektrik kablolarını çaldığı tespit edildi.

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Ekipler yaklaşık 125 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Zanlıların önceden de bir çok suç kaydı bulunan Ö.Y. ve M.K. olduğu belirlendi.

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Şüphelilerin ikametlerini tespit eden ekipler daha sonra baskın düzenleyerek iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden iki şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan Ö.Y. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MOLLAFENARİ HAZRETLERİ KİMDİR?

Camisinden hırsızlık yapılan ve hırsızların türbesinde dua ettiği Molla Fenari Bursa'nın en büyük alimi olarak biliniyor. Ulucami'de imamlık da yapan Molla Fenari Hazretleri Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislâmı ve zamanının müceddidi olan büyük İslâm âlimi olarak tanınıyor.

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Mollafenari Bursa’da müderrislik ve kadılık yaptı. Sultan İkinci Murâd Hân’ın iltifât ve teveccühlerine kavuştu. Onu müftîlik ve kadılık mevkiinin en yüksek makamı olan şeyhülislâmlık vazîfesine ta’yin etti. Pâdişâhın her husûsta en hâs müşaviri oldu. Bu yüksek âlime karşı halkın gösterdiği hürmet ve saygı, fevkalâde idi. Ulucami'ye giderken, halk onu görmek için toplanır, o fazîlet timsâlini görmekten büyük bir haz duyardı. Tefsîr, fıkıh, usûl-i fıkıh ve daha başka ilimlere dâir yazdığı çok kıymetli eserleri vardır. Mantık ilmine dâir olan “Îsâgûcî şerhi”ni bir günde yazıp tamamlamıştır.

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1431 senesi Receb ayında Bursa’da vefât etti. Kabri, Bursa’da Keşîş dağı eteğinde, Maksem adı verilen semtte yaptırdığı mescidin yanındadır ve ziyâret edilmektedir. Kabri, Bursa’nın en yüksek semtinde bulunmaktadır. Câmiinin yanında bir de medresesi vardır. Ayrıca birçok hayır işleri de gerçekleştirmiştir.

İHA

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Hırsız Bursa hırsızlık cami musluk
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