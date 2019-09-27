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Camiden laptopu çalan hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

BARTIN’da bir camiye giren 16 yaşındaki N.G., imama ait laptopu çaldı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da bir camiye giren 16 yaşındaki N.G., imama ait laptopu çaldı. Güvenlik kamerası kayıtları sayesinde kimliği belirlenerek yakalanan N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen hafta Gölbucağı Mahallesi’ndeki Evliya Çelebi Camii’nde meydana geldi. Caminin içerisinde bulunan imamın kullandığı küçük odaya giren N.G., etrafa baktıktan sonra imamın kullandığı laptopu çaldı. İmam, laptopunun çalındığını görünce polise durumu bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini belirlediği N.G.’yi yakaladı. Laptop imama teslim edilirken, N.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. N.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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