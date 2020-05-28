Camiler açılıyor: Hangi camiler, ne zaman açık olacak, nasıl önlemler alındı?

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana toplu ibadete kapalı olan camilerden uygun koşulları sağlayanlar yarın kapılarını cemaate açıyor.

81 ilde belirlenen camilerde, cemaatle birlikte öğle, ikindi ve Cuma namazları kılınacak, diğer vakitlerde kendi başına namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak.

Ancak cemaatin sağlık riski oluşturulmaması adına bir dizi kurala uyması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 23 Mayıs'ta 81 il valiliğine gönderdiği "cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi" hakkında genelgeye göre:

29 Mayıs 2020 Cuma günü itibarıyla, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak

Cuma namazları cami içerisinde kılınamayacak, kapalı alanlar Cuma vaktinde kapalı tutulacak.

Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı da hazırladığı afişte, cemaatin uyması gereken kuralları belirtti. Buna göre abdesthane ve tuvaletler kapalı olacağı için, abdestin camiye gelmeden alınması gerekiyor. Ayrıca herkesten kendi seccadesini getirmesi isteniyor.

İstanbul Valiliği de camilerin cemaate yeniden açılmasıyla ilgili olarak yayımladığı açıklamada, öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzxere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazlarının cami içinde, Cuma namazlarının ise cami dışında kılınacağını belirtti.