Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? CHP'li Bülent Öz neden görevden uzaklaştırıldı? Nereli ve kaç yaşında?

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bugün basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay CHP'li Çan Belediye Başkanı ile ikisi belediye çalışanı, 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Peki Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir, neden görevden uzaklaştırıldı? Bülent Öz ile ilgili gelişmenin ayrıntıları ve biyografisi haberimizde...

ÇAN BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT ÖZ KİMDİR?

Bülent Öz 8 Ekim 1972 yılında Çanakkale, Çan'da dünyaya geldi.

Bülent Öz, TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yapmıştır.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale milletvekili olarak meclise girmiştir. 2019 yerel seçimleri'nde Çan belediye başkanı seçildi.

CHP'Lİ BÜLENT ÖZ NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Çanakkale'de rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

