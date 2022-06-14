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Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? CHP'li Bülent Öz neden görevden uzaklaştırıldı? Nereli ve kaç yaşında?

14.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, basında yer alan haberler sonrası 14 Haziran 2022 Salı gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz yaşanan son gelişme sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? İşte Bülent Öz'ün hayatı ve biyografisi...

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir? CHP'li Bülent Öz neden görevden uzaklaştırıldı? Nereli ve kaç yaşında?

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bugün basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay CHP'li Çan Belediye Başkanı ile ikisi belediye çalışanı, 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Peki Çan Belediye Başkanı Bülent Öz kimdir, neden görevden uzaklaştırıldı? Bülent Öz ile ilgili gelişmenin ayrıntıları ve biyografisi haberimizde...

ÇAN BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT ÖZ KİMDİR?

Bülent Öz 8 Ekim 1972 yılında Çanakkale, Çan'da dünyaya geldi.

Bülent Öz, TBMM Dilekçe Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcülüğü yapmıştır.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale milletvekili olarak meclise girmiştir. 2019 yerel seçimleri'nde Çan belediye başkanı seçildi.

CHP'Lİ BÜLENT ÖZ NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Çanakkale'de rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale CHP
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